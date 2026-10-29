Здание построили 17 лет назад, однако долгие годы оно было заброшено

29 октября 2026, 12:15, ИА Амител

Проект реконструкции здания на Павловском тракте, 160 / Фото: "Мастерская Золотова"

Торгово-развлекательный комплекс планируют в ближайшие месяцы открыть на Павловском тракте, 160. Негосударственная экспертиза выдала положительное заключение на объект. По соседству расположены автосалоны, ТЦ "Доммер" и крупные жилые массивы.

Здание построили в 2009 году для автосалона бренда Toyota. Однако дистрибьютор — новосибирская компания — обанкротился. Через несколько лет объект выкупила фирма барнаульского предпринимателя "Энергетический альянс Сибири".

Проект реконструкции автосалона представили на градсовете в 2021 году. Автор — архитектор Владимир Золотов. Габариты объекта остались прежними, однако он "вырос" на один этаж. Также изменилась планировка. Общая площадь объекта — 8,6 тыс. квадратных метров. Входные группы выполнены в белом цвете, а металлические детали фасада — из профиля "под дерево". В фасаде со двора белого больше, так как он выходит в сторону жилых домов.

Во время презентации проекта сообщили, что назначение объекта сохранится, и в обновленном здании откроют автосалон. Однако в 2023 году инвестор получил разрешение на строительство, в котором было указано, что после реконструкции автосалон станет ТРЦ.

По данным справочника 2ГИС, здание будет иметь профиль бизнес-центра. Откроется оно в декабре 2026-го. В объявлениях о сдаче площадей в аренду указано, что первый этаж займут ретейл и сфера услуг, в том числе общепит (фудкорт, пекарни, рестораны и кофейни). Также среди потенциальных арендаторов рассматривают продуктовый ретейл, аптеки, сервисные службы, представительства банков и зоны коворкинга.

Дизайн внутреннего пространства в ТРЦ / Фото: Avito.ru

Второй этаж — бизнес-кластер: пространство для размещения офисов компаний, ориентированных на имиджевую составляющую и высокую эффективность.

"Гибкие планировки позволяют адаптировать пространство под кабинетную систему или ореn-sрасе, включая организацию переговорных зон", — указано в объявлении.