В Сибири геймер жестоко убил бабушку своей девушки и попытался покончить с собой

Женщина пустила к себе пожить внучку и ее парня

29 ноября 2024, 15:50, ИА Амител

Мужчина держит нож / Фото: pxhere.com

В Новосибирске 26-летний парень зарезал бабушку своей девушки, а после попытался покончить с собой в парке. Все случилось днем 28 ноября, сообщает "КП-Новосибирск".

У 69-летней женщины была дочка и два внука. Соседи говорили, что пенсионерка была добродушной, отзывчивой и позитивной.

"На ней все держалось, общественницей была. Она любила животных: например, кошек забрала из подвала. Мы все скинулись деньгами, стерилизовали их. Через два года выпустили на улицу", – рассказали соседи.

Три месяца назад внучка пенсионерки попросилась пожить в ее квартире вместе со своим парнем. Бабушка решила помочь молодым.

Однако помощь была непростой – женщина делилась с соседями, что и внучка, и парень, и она сама живут на одну лишь пенсию. При этом пенсионерке самой приходилось все готовить.

Соседи рассказывали, что парень выглядел хорошо и на вид был вполне адекватным. Однако 28 ноября случилась трагедия.

"Было около двух часов дня. Заезжала во двор, и за мной полиция. Они быстро забежали в подъезд, я спросила: "Что случилось?" Мне соседи сказали, что бабушка умерла. Про парня внучки потом выяснилось, что он играл постоянно в компьютерные игры", – рассказала одна из соседок.

Следователи установили, что парень зарезал бабушку не сразу, а лишь тогда, когда ему не удалось ее задушить. После того как пенсионерка умерла, нападавший сбежал.

Его нашли в в Заельцовском районе. Как рассказывают очевидцы, парень был в парке и пытался покончить с собой.

"Известно, что ранее подозреваемый был судим за кражу", – рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время в суд направят ходатайство об избрании меры пресечения.

Расследование контролирует региональная прокуратура.