Изучение всех убийств возможного маньяка, вероятно, завершится до середины октября

30 сентября 2024, 15:46, ИА Амител

Суд над Виталием Манишиным / Фото: amic.ru

На процессе по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина начали рассматривать предпоследнее, десятое его убийство из одиннадцати. Жертвой тогда стала 17-летняя Анжела Бурдакова. Об этом amic.ru рассказали в Калманском районном суде.

Процесс 30 сентября длился около полутора часов. На нем по видеосвязи опросили свидетеля, а также огласили ранее данные показания еще одного свидетеля и потерпевшей (потерпевшими в суде могут быть в том числе и родственники погибшей. – Прим. ред.).

Свидетели по данному эпизоду уже закончились, отметили в суде. При этом на следующем заседании, которое состоится уже 2 октября в 14 часов, продолжат рассматривать обстоятельства гибели Анжелы Бурдаковой: изучат письменные доказательства – осмотр места происшествия, экспертизы и так далее, пояснили в суде. На этом с эпизодом планируют закончить. Останется исследовать только убийство 17-летней Ксении Киргизовой. Так что все вероятные преступления Манишина рассмотрят, скорее всего, еще до середины октября.

Отметим, что Анжела Бурдакова приехала из Камня-на-Оби и отправилась в АлтГТУ подписать контракт на целевое обучение. Она взяла бланк заявления, вышла в коридор заполнить его, а после пропала. Тело абитуриентки нашли на 42-м километре трассы Барнаул – Рубцовск в Калманском районе 1 октября 2000 года.

На данный момент суд рассмотрел убийства Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк и Ольги Шмаковой. Осталось изучить обстоятельства исчезновения Анжелы Бурдаковой и последней жертвы, Ксении Киргизовой.

Напомним, что Виталия Манишина задержали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной 16 сентября 1989 года в селе Зеленая Дубрава. После задержания Манишин признался еще в десяти убийствах, в их числе и абитуриентки АлтГУ – жертвы "политеховского" маньяка. Со списком убийств, которые приписывают Манишину, можно ознакомиться здесь.

В мае 2024 года дело Виталия Манишина отправилось в Калманский районный суд. Мужчину обвинили по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). Из-за срока давности по этим статьям пожизненное заключение ему, вероятно, не грозит. Однако родители жертв считают справедливым только такой приговор, рассказывал amic.ru отец последней жертвы маньяка, 17-летней Ксении Киргизовой.