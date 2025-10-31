В Туле трамвай столкнулся с маршруткой: четыре человека погибли, еще более 20 пострадали

Пострадавших экстренно госпитализировали

31 октября 2025, 18:00, ИА Амител

ДТП с трамваем в Туле / Фото: телеграм-канал "Тула Жесть"

В Туле в пятницу, 31 октября, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. В утренние часы на Пролетарском мосту столкнулись трамвай и маршрутное такси.

Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, в результате аварии пострадали 25 человек. Четверо от полученных травм погибли на месте.

Также бригады скорой помощи экстренно госпитализировали с места ДТП еще 21 пострадавшего. Все они сейчас находятся в больницах, им оказывается необходимая медицинская помощь. Врачи оценивают состояние госпитализированных как стабильное, добавили местные власти.

В свою очередь, губернатор Миляев также сообщил, то региональный Минздрав после происшествия запустил горячую линию.

«По номеру телефона 8 800 444 40 03 можно уточнить информацию о родственниках, пострадавших в сегодняшнем ДТП», – написал Миляев в своем телеграм-канале.

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

