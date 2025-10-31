Пьяный парень без водительских прав насмерть сбил велосипедиста в Алтайском крае

Молодого человека задержали, решается вопрос о заключении под стражу

31 октября 2025, 13:15, ИА Амител

Скорая помощь в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 19-летний житель села Алтайского, находящийся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий права управления транспортными средствами, сбил насмерть велосипедиста, сообщает региональная прокуратура.

«29 октября на автомобиле ВАЗ-21150 совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном с ним направлении по правому краю проезжей части», – рассказали в ведомстве.

39-летний велосипедист скончался на месте происшествия.

Водителя задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

