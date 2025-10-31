Пьяный парень без водительских прав насмерть сбил велосипедиста в Алтайском крае
Молодого человека задержали, решается вопрос о заключении под стражу
31 октября 2025, 13:15, ИА Амител
В Алтайском крае 19-летний житель села Алтайского, находящийся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий права управления транспортными средствами, сбил насмерть велосипедиста, сообщает региональная прокуратура.
«29 октября на автомобиле ВАЗ-21150 совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном с ним направлении по правому краю проезжей части», – рассказали в ведомстве.
39-летний велосипедист скончался на месте происшествия.
Водителя задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Бийске пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП: съехал с проезжей части и врезался в опору освещения.
13:23:27 31-10-2025
Заигрывай дальше с алкоголем. В понедельник продадим, в субботу не продадим. Если есть оказывается такой рычаг у власти, как запрещать выпивку, запретите её вообще, хотя бы в тех населённых пунктах где случай имел место, пусть народ на этих алкашей обижается, а не на власть. Похитрее будьте.
13:26:07 31-10-2025
Гость (13:23:27 31-10-2025) Заигрывай дальше с алкоголем. В понедельник продадим, в субб... То есть везде запретить?)
18:12:27 31-10-2025
Гость (13:26:07 31-10-2025) То есть везде запретить?)... Конечно, ща такие аппараты для самогона, можно будет подзаработать)) 90 е помните в деревнях через двор продавали в городе в каждом доме точки были))
21:32:08 31-10-2025
гость (18:12:27 31-10-2025) Конечно, ща такие аппараты для самогона, можно будет подзара... Гнать самогон это для хоббитов. Мне вот оно совершенно не нужно, заморачиваться с разными трубками и банками,воняя на весь подъезд.