В страшном ДТП с автобусом в Ижевске погибли три пешехода и водитель легковушки
Иномарка проехала на красный и на большой скорости врезалась в автобус
08 октября 2025, 17:25, ИА Амител
В Ижевске произошла трагическая авария, унесшая жизни четырех человек: водителя легковушки и трех пешеходов. По данным ГУ МЧС по Удмуртии, на перекрестке улиц Удмуртской и Кирова столкнулись три легковых автомобиля и пассажирский автобус, следовавший по маршруту Пермь – Казань.
Сообщается, что 65-летний водитель Hyundai Solaris, проигнорировав красный свет на светофоре, выехал на перекресток. Он пересек полосу встречного движения, сбив трех пешеходов, переходивших проезжую часть, после чего произошло столкновение с междугородним автобусом.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля и три пешехода – женщины 61, 67 и 22 лет – скончались на месте происшествия. По предварительным сведениям, водитель автобуса и пятнадцать его пассажиров не получили никаких травм.
20:37:25 08-10-2025
Там по видео не то что большая скорость, он вообще летел гораздо больше ста. Может плохо стало за рулем?