В страшном ДТП с автобусом в Ижевске погибли три пешехода и водитель легковушки

Иномарка проехала на красный и на большой скорости врезалась в автобус

08 октября 2025, 17:25, ИА Амител

Фото с места ДТП / Фото: МЧС России по Удмуртии

В Ижевске произошла трагическая авария, унесшая жизни четырех человек: водителя легковушки и трех пешеходов. По данным ГУ МЧС по Удмуртии, на перекрестке улиц Удмуртской и Кирова столкнулись три легковых автомобиля и пассажирский автобус, следовавший по маршруту Пермь – Казань.

Сообщается, что 65-летний водитель Hyundai Solaris, проигнорировав красный свет на светофоре, выехал на перекресток. Он пересек полосу встречного движения, сбив трех пешеходов, переходивших проезжую часть, после чего произошло столкновение с междугородним автобусом.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и три пешехода – женщины 61, 67 и 22 лет – скончались на месте происшествия. По предварительным сведениям, водитель автобуса и пятнадцать его пассажиров не получили никаких травм.