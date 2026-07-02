В Турции упал украинский дрон с пятью килограммами взрывчатки
БПЛА разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир
02 июля 2026, 08:44, ИА Амител
Украинский БПЛА упал в турецкой провинции Трабзон / Фото: соцсети
В турецкой провинции Трабзон упал украинский беспилотник со взрывчаткой, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IHA. Дрон рухнул после столкновения с деревом в районе Вакфыкебир.
По данным специалистов, осмотревших место происшествия, на борту БПЛА находилось пять килограммов взрывчатки. Появление дрона вызвало панику среди местных жителей, отмечает издание. Сейчас по факту инцидента ведется проверка.
Случай не является единичным. Ранее обломки беспилотников обнаруживали сразу в нескольких турецких провинциях, расположенных на побережье Черного моря.
09:51:42 02-07-2026
Надо массово спуфить координаты GPS чтобы враждеские дроны видели подменённые координаты и улетали в страны НАТО и причиняли им максимальный ущерб.
10:17:47 02-07-2026
Гость (09:51:42 02-07-2026) Надо массово спуфить координаты GPS чтобы враждеские дроны в... больше походит на попытки экспорта конфликта
10:40:32 02-07-2026
Гость (09:51:42 02-07-2026) Надо массово спуфить координаты GPS чтобы враждеские дроны в... Наивный , зря мечтаешь. У них там дети жены виллы яхты.
11:25:24 02-07-2026
Гость (09:51:42 02-07-2026) Надо массово спуфить координаты GPS чтобы враждеские дроны в... спуфить???? зачем????
надо бомбу с гвоздями на орбите подорвать или с дробью. Сразу 10 тонн и все. С космосом будет во всем мире закончено. Орбита станет необитаемой и недоступной