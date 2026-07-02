В Турции упал украинский дрон с пятью килограммами взрывчатки

БПЛА разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир

02 июля 2026, 08:44, ИА Амител

Украинский БПЛА упал в турецкой провинции Трабзон / Фото: соцсети

В турецкой провинции Трабзон упал украинский беспилотник со взрывчаткой, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IHA. Дрон рухнул после столкновения с деревом в районе Вакфыкебир.

По данным специалистов, осмотревших место происшествия, на борту БПЛА находилось пять килограммов взрывчатки. Появление дрона вызвало панику среди местных жителей, отмечает издание. Сейчас по факту инцидента ведется проверка.

Случай не является единичным. Ранее обломки беспилотников обнаруживали сразу в нескольких турецких провинциях, расположенных на побережье Черного моря.