В Йоханнесбурге открылось заседание глав МИД стран G20

Во встрече примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

20 февраля 2025, 14:00, ИА Амител

Зал заседаний / Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo

В Йоханнесбурге открылось двухдневное заседание глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати (G20). Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что в повестке дня встречи стоят вопросы геополитической ситуации в мире. Министры обсудят наиболее важные из них, включая вооруженные конфликты в Африке, на Ближнем Востоке, в Европе, и попытаются достичь взаимопонимания по путям их решения.

"Подход ЮАР как действующего председателя G20 состоит в том, что необходимо отстаивать многополярный мир и верховенство Устава ООН в международных делах", – заявил су-шерпа от ЮАР Холиса Мабхонго.

Декларацию по итогам работы встречи принимать не планируют. Известно, что заключительное заявление вынесет министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола.

В первый день министры рассмотрят наиболее серьезные глобальные риски, которые угрожают мировому сообществу, и попытаются найти пути для их совместного решения. Повестка второго дня будет посвящена темам, которые в качестве приоритетных выносит ЮАР: задолженность беднейших стран мира, создание новой энергетической базы, устойчивость мировой экономики к кризисам, добыча и продажа минералов, критически важных для техногенных отраслей.

Во встрече 20 и 21 февраля примут участие 15 глав внешнеполитических ведомств и четыре замминистра иностранных дел. США будут представлены поверенным в делах американского посольства в ЮАР. Принятые министрами решения направят для дальнейшей проработки в 15 рабочих групп.

Министр иностранных дел Сергей Лавров также примет участие в заседании G20. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, он выступит с развернутым анализом международной ситуации. При этом глава МИД РФ сделает акцент на первопричины "наблюдавшихся и наблюдающихся до сих пор критичных конфликтных событий". Также Захарова утверждает, что глава дипведомства обозначит конкретные шаги по преодолению деструктивных явлений.