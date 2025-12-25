В защиту простых людей. Сергей Булаев рассказал, каким был 2025-й для ЛДПР Алтайского края

Фракция ЛДПР в Алтайском крае продвинула пять новых законов и готовится к серьезной борьбе на выборах

25 декабря 2025, 10:39, ИА Амител

Фото: пресс-служба АРО ЛДПР

Пять одобренных законопроектов в Алтайском Заксобрании, бесплатные юридические консультации, помощь жителям региона и бойцам СВО – координатор Алтайского регионального отделения ЛДПР Сергей Булаев рассказал журналистам о партийных итогах 2025 года. В целом, по словам Сергея Булаева, итогами в партии вполне довольны. "Но всегда хочется лучше", – отметил он.

«В этом году в Алтайском Законодательном собрании было принято пять законодательных инициатив, которые внесла ЛДПР. Получается, на каждой второй сессии был одобрен один наш проект. Какие-то наши инициативы были приняты законами, а какие-то были учтены в поправках. Мы считаем это положительным моментом. Это очень важно, так как мы предлагаем инициативы, которые направлены именно на защиту людей», – указал Булаев.

В частности, благодаря поправкам ЛДПР в бюджете на 2026 год были увеличены расходы на развитие спорта в Алтайском крае. В первом чтении закона на 2026-й сумма была заложена меньше, чем в 2025-м. Ко второму чтению она значительно выросла.

Еще один закон, который был предложен ЛДПР и одобрен коллегами-депутатами, также касается спорта: с 2026 года снижается налоговая нагрузка на объекты, где занимаются базовыми видами спорта.

Кроме того, летом 2025 года в Алтайском крае начали поощрять финансово супругов, сыгравших золотую свадьбу. И это тоже одобренное правительством края предложение ЛДПР от 2024 года.

«Нам удалось выстроить с правительством Алтайского края конструктивные отношения. Предложения ЛДПР всегда тщательно проработаны, в том числе и с финансовой точки зрения и возможностей региона. Мы четко аргументируем и обосновываем свои предложения и видим результат», – объяснил Сергей Булаев.

Помощь бойцам СВО

Среди важнейшей работы уходящего года координатор алтайских либерал-демократов выделил регулярную помощь бойцам СВО.

«Мы сотрудничаем с фондом "За добро" и довольно часто отправляем гуманитарные грузы нашим бойцам. В том числе автомобили УАЗ, помощь для госпиталей, электронику и технику. Мы тесно общаемся с бойцами и отправляем им именно то, что необходимо в первую очередь. Работаем по заявкам. Многие наши партийцы состоят в волонтерских организациях, плетут маскировочные сети, шьют одежду и белье. ЛДПР с первых дней СВО начала поддерживать наших бойцов, потому что только вместе мы победим», – указал Сергей Булаев.

Кстати, сам координатор регулярно посещает зону СВО: лично привозит технику. Об этом amic.ru писал здесь.

Сергей Булаев сообщил, что ЛДПР создала и развивает движение "Плечом к плечу", которое объединяет всех российских патриотов – всех, кто может внести свой вклад в успех спецоперации – представителей власти, производителей военной техники и предпринимателей.

Всегда в контакте с людьми

Каждый месяц депутаты ЛДПР проводят прием граждан.

«Это инициатива лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. По всей стране, в каждом ее уголке депутаты партии ежемесячно встречаются с жителями регионов, выслушивают их проблемы, консультируют и оказывают помощь. Пишем депутатские запросы, иногда справляемся своими силами. По ряду некоторых обращений выходим на федеральный уровень. Так легче всего узнать, как и чем живут люди, самим понять их нужды и чаяния. Мы партия, которая всегда в контакте с людьми. И люди это знают, поэтому к нам на приемы приходит все больше граждан», – говорит Булаев.

Например, после обращения многодетного вдовца, который узнал о большом долге покойной жены, ЛДПР разрабатывает закон, запрещающий брать кредит без согласия супруга.

Сергей Булаев рассказал, что особое впечатление на него произвела история пенсионерки из Новоалтайска. Пожилая женщина проживала в ужасающих условиях. Она потеряла документы, а потому не получала пенсию. У нее не было денег на дрова, в доме отсутствовала мебель, женщина спала на полу, а согревала ее стая собак, которых эта женщина приютила с улицы.

«Мои помощники обратились к уполномоченному по правам человека в Алтайском крае. И женщине помогли оформить документы и улучшить условия ее жизни», – отметил Булаев.К сожалению, историй, когда старики оказываются в тяжелых условиях, в стране очень много. И ЛДПР по всей России проводит акцию помощи пожилым людям.

Также ЛДПР с этого года проводит выездные бесплатные юридические консультации для жителей сел края.

«Мы уже побывали в Павловске и поняли, что такая услуга очень востребована. Продолжим после Нового года. Куда поедем – будем писать в наших соцсетях», – отметил Булаев.

Эффект – в системной работе

Эффект может принести только системная работа, подчеркивает Сергей Булаев. По его словам, именно так действует ЛДПР: острая проблема прорабатывается со всех сторон и в разных регионах, с помощью экспертов и жителей разрабатываются механизмы ее решения, и после инициатива выносится на законодательный уровень. Так, например, партийцы проводили мониторинг системы ЖКХ в России и Алтайском крае. В ноябре и декабре ЛДПР проводила мониторинг общественного транспорта.

«По итогам мониторинга и обсуждения с экспертами ЛДПР уже выдвинула ряд предложений: ввести единый проездной билет для пенсионеров, субсидируемые маршруты из отдаленных сел до больниц, школ и других социально важных учреждений. Общественный транспорт должен быть доступен», – отмечает Булаев.

Планы – грандиозные

Сейчас в партии идет активная подготовка к предстоящим выборам 2026 года. В сентябре жителям Алтайского края предстоит избрать депутатов в Алтайское Законодательное собрание и в Государственную Думу.

«Борьба намечается серьезная, но мы уверены, что ЛДПР добьется хороших результатов и станет второй политической силой в крае. У нас сильные кандидаты, которые на самом деле работают и помогают своим землякам», – подчеркнул Сергей Булаев.Он отметил, что в декабре в Подмосковье проходил Всероссийский слет ЛДПР, где председатель партии Леонид Слуцкий представил стратегию, с которой либерал-демократы выходят на выборы-2026.

Главная задача – работать в интересах простых людей, быть для них защитой и опорой.

«Именно об этом всегда говорил основатель ЛДПР Владимир Жириновский. И эту же тенденцию развивает сегодня наш лидер Леонид Слуцкий. ЛДПР всегда защищала русских людей. И будет делать это дальше. Именно поэтому нам доверяют люди, а мы уверены в высоком результате на предстоящих выборах», – отметил Сергей Булаев.Кстати, в преддверии 80-летия основателя ЛДПР было создано движение "Блок Жириновского", которое объединяет всех сторонников и единомышленников Владимира Вольфовича. Причем чтобы вступить в этот блок, не обязательно быть членом партии. Достаточно разделять взгляды Жириновского, интересоваться его трудами и жизнью. В Алтайском крае уже действует региональное отделение "Блока Жириновского" – это тоже один из итогов 2025 года.