Верность и ответственность. Как барнаульский предприниматель продвигает семейные ценности

Многодетный отец считает, что воспитание молодежи нужно проводить через совместный досуг

07 июля 2026, 10:21, ИА Амител

Павел Слонов / Фото из архива героя рубрики

О крепкой семье сегодня говорят много. При этом молодые люди нередко откладывают брак и рождение детей, опасаясь финансовых трудностей и новых обязательств. Герой спецпроекта amic.ru "Жить по-новому" Павел Слонов считает, что обсуждение семейных ценностей должно включать вопросы воспитания, личной ответственности и доступности совместного отдыха. Директор сети общественного питания в Барнауле, отец троих детей, рассказал, какие меры, по его мнению, могли бы помочь родителям и детям проводить больше времени вместе.

Молодежи нужны ориентиры, а семьям — возможности

Одной из заметных общественных проблем Павел Слонов считает ослабление института семьи. По его мнению, молодым людям не всегда хватает жизненных ориентиров и понимания ответственности. Разговор об отношениях между супругами, воспитании детей и взаимной поддержке, считает предприниматель, можно начинать еще в школе.

«Важно объяснять детям, что семья — это не просто формальность. Это ответственность, верность, поддержка и готовность вместе преодолевать трудности», — говорит Павел Слонов.

По его мнению, поддержку молодых людей и семей можно развивать по нескольким направлениям. Особенно важным он считает совместное времяпровождение — необходимо создать региональную систему совместного досуга. Она могла бы объединить учреждения культуры, спортивные объекты и частные компании. Государственные и муниципальные организации будут предоставлять скидку 50% на билеты, когда родители и дети посещают мероприятие вместе. То есть что-то наподобие "Пушкинской карты", но на региональном уровне и для всей семьи, а не только для молодежи.

К проекту также предлагается подключить кинотеатры, семейные кафе, базы отдыха, аквапарки и парки аттракционов. Частные организации могли бы предоставлять скидки от 20 до 30% по единому региональному QR-коду. В качестве возможных механизмов участия бизнеса Слонов называет льготные ставки по кредитам, компенсацию части расходов и отдельные муниципальные преференции. Конкретные условия такой программы потребовали бы обсуждения с органами власти и предпринимательским сообществом.

Также Павел видит необходимость во введении культурного кешбэка. Суть идеи в том, чтобы семья, которая в течение года посетила более десяти совместных мероприятий, могла получить целевой сертификат на 5 тыс. рублей. Средства можно было бы тратить на покупку книг, детские образовательные курсы или туристические поездки по Алтайскому краю.

Строить будущее самому

Павел Слонов вырос в многодетной семье. Женился в 19 лет и, как рассказывает сам предприниматель, осознавал ответственность, которую берет на себя.

Сегодня супруги Слоновы воспитывают троих детей. По воскресеньям семья собирается вместе с родителями и другими родственниками. Часть свободного времени они посвящают общению, совместному отдыху и спорту.

Желание обеспечить семье стабильность стало одной из причин, по которым Слонов начал заниматься предпринимательством. В создании и развитии компании участвовали его мама и братья.

Слонов также занимается волейболом и играет в любительской команде. Он считает, что спорт помогает развивать дисциплину, учит взаимодействовать с другими людьми и принимать решения. Его дети также посещают спортивные секции.

Работать и брать ответственность

Недавно Павел Слонов начал сотрудничать с партией "Новые люди". Он поясняет: самое главное в общественной и политической работе — обсуждение конкретных проблем и возможных способов их решения.

«Мне важно быть среди людей, которые не просто говорят о проблемах, а ищут пути их решения и готовы брать на себя ответственность», — отмечает он.

Для Павла Слонова обновление в общественной жизни начинается с личной ответственности: за семью, работу и выбранное направление деятельности. По его мнению, поддержка со стороны государства и общества важна, однако она не отменяет личной ответственности человека за собственные поступки.