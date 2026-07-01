Начиная с лавочки. Как комитет городских решений предлагает менять Барнаул

И что может сделать каждый житель города

01 июля 2026, 14:15, ИА Амител

Светлана Тастан / Фото из архива героини спецпроекта

Городская среда меняется не только благодаря большим стройкам и масштабным программам. Иногда точкой притяжения для жителей может стать уютная беседка во дворе, современная площадка для выгула собак, световой мурал или фотозона, которая напоминает об истории города. Героиня спецпроекта amic.ru "Жить по-новому", управляющая кварталом "Лазурный" Светлана Тастан, уверена: такие проекты должны появляться там, где они действительно нужны людям. Именно для этого работает Комитет городских решений партии "Новые люди", который она возглавляет.

Площадка для конкретных решений

Комитет городских решений начал работу как постоянная площадка для тех, кто хочет не просто обсуждать благоустройство, а доводить идеи до реализации. В его состав вошли 15 участников. Среди них — активные жители, представители ТОС и ТСЖ, эксперты, сторонники партии, в том числе Анна Викулова (еще одна героиня нашего спецпроекта).

На первом собрании участники обсудили несколько вариантов проектов, которые могут стать новыми точками притяжения для горожан.

«Нам важно услышать тех, кто каждый день видит, что происходит во дворах, на улицах и в районах. Задача комитета — соединить мнение жителей, экспертный взгляд и возможности партии, чтобы благоустройство было полезным и действительно нужным», — отметила Светлана Тастан.

По словам Светланы, городу нужны не абстрактные предложения, а понятные решения, которые можно реализовать в конкретном месте. Поэтому комитет намерен работать с реальными запросами жителей и оценивать, какие идеи смогут принести пользу району, двору или общественному пространству.

Светлана Тастан / Фото: партия "Новые люди"

Выбираем проект благоустройства

Один из первых проектов — обновление важной городской территории. В комитете предварительно отобрали несколько объектов: историческая фотозона "Резные наличники", площадка для выгула собак, арт-объект "Место для мечтаний", световой мурал и соседский центр под открытым небом в виде дворовой перголы.

Теперь предстоит узнать мнение жителей, а также получить оценку специалистов. Это поможет понять, какие объекты востребованы, где их можно разместить и какие условия нужны для реализации.

После этого участники сформируют дорожную карту: что именно предстоит сделать, какую территорию выбрать, какие ресурсы потребуются и кто сможет включиться в работу. Параллельно планируют запустить открытое голосование, где жители выберут приоритетный объект благоустройства.

Финальным этапом станет реализация выбранного решения. Онлайн-голосование проведут в июле, а сам проект — в сентябре.

Для Светланы Тастан такие идеи тесно связаны с ее ежедневной работой. Управляя жилым кварталом, она хорошо знает, как важно не просто содержать территорию в порядке, но и создавать пространства, которыми жители будут пользоваться с удовольствием.

Например, площадка для выгула собак — это не просто красивый объект, а практичный ответ на частый городской запрос. Если в квартале много владельцев питомцев, лучше создать удобное место для прогулок, чем годами обсуждать одну и ту же проблему.

Светлана Тастан / Фото: партия "Новые люди"

Большое начинается с малого

Светлана Тастан уже несколько лет сотрудничает с партией "Новые люди".

«Мне нравится, что здесь работают с конкретными людьми и конкретными задачами. Важно не просто выслушать жителей, а вовлечь их в решение. Рассуждать можно долго, но город меняется тогда, когда люди начинают действовать», — говорит Светлана.

За это время вместе с активистами она провела много мероприятий: праздники ко Дню защиты детей, новогодние программы, вечер поэзии, мастер-классы по изготовлению скворечников и встречи по безопасности с поисковым отрядом "ЛизаАлерт".

Сейчас этот опыт хотят перенести в более системный формат. Комитет городских решений должен стать площадкой, где инициативы проходят путь от идеи до понятного плана и результата.

В июле в квартале "Лазурный" также планируют провести акцию на муниципальной территории у домов на Лазурной, 52, и Шумакова, 61. Управляющая компания вместе с жителями и активистами "Новых людей" намерена привести в порядок скамейки, провести санитарную обрезку деревьев и подстричь кустарники. По этой аллее гуляют жители всего квартала, поэтому Светлана считает важным вовлекать людей в заботу о таких пространствах.

Для нее жить по-новому — значит не делить город на "нам должны" и "это не мое". Двор, подъезд, лавочка, газон, аллея у дома — это не чужая территория. Это место, где люди живут каждый день.

