Студенты из Зимбабве и Афганистана и преподаватель из Китая неплохо освоились в Барнауле, некоторым даже удалось познакомиться с такой русской экзотикой, как "дача"

12 июня 2026, 06:15, ИА Амител

Цзялэ Ли, Кевин Читса, Хевадулла Станикзай / Фото: Иван Мезенцев / Предоставлено amic.ru

Даже иностранцам в Барнауле нравятся Нагорный и Изумрудный парки и алтайская природа, а кого-то подкупает популярность чая и песни группы Dabro и Татьяны Куртуковой. Некоторых, впрочем, смущают огромные расстояния. Обо всем этом и о своих впечатлениях о России и Алтае рассказали трое гостей региона, которых привела сюда тяга к получению и передаче знаний. Как Алтайский край и Россию видят выходцы из Зимбабве, Афганистана и Китая, а также о том, на что способна русская классическая литература и что общего у Африки и России, — в материале amic.ru.

Сила литературы

Хевадулла Станикзай — выпускник Кабульского университета. В Барнауле мужчина получает степень магистра. В нашу страну его практически за руку привели русские писатели-классики.

«Я наткнулся на рассказ Ивана Тургенева "Первая любовь" в переводе на язык пушту (официальный язык Афганистана. — Прим. ред.). Он мне очень понравился, потом я прочитал "Анну Каренину" Толстого и понял: русские книги это не просто истории, они про жизнь и душу человека. Так и появился интерес к России", — сообщил студент.

Затем Станикзай выиграл конкурс, по итогам которого можно было выбрать один из пяти российских городов для обучения. Он выбрал Барнаул, потому что педагогическая специальность в АлтГПУ соответствовала его профессиональным интересам: по возвращении домой он также намерен работать в сфере образования.

Однако сам Станикзай убежден: образование должно быть доступным для всех. Сейчас девушки в Афганистане после 6-го класса школы — а всего их 12 — могут продолжать обучение в основном онлайн, и сам магистрант заинтересован в создании подобного онлайн-проекта, открытого для представителей обоих полов.

«Первые русские слова, которые я услышал, — "уважаемые пассажиры". А когда я был уже в вагоне поезда, я захотел пить, но с этим возникли проблемы: я еще плохо говорил по-русски, а интернет не работал и воспользоваться онлайн-переводчиком было нельзя. Мне помогла 12-летняя девочка, которая купила мне воду и печенье, — и я никогда не забуду ее лицо», — рассказал о своем первом впечатлении о России магистрант.

Два других лица, которые Станикзай, по его словам, никогда не забудет, это полицейский — он помог заплутавшему в Москве иностранцу "как отец" и одна из преподавательниц АлтГПУ, которая, когда студент заболел, даже предложила сама отвести его в больницу. Впрочем, преподавательский состав и качество образования в вузе он также оценил весьма высоко.

«Афганские студенты очень умные, а вот методы работы очень старые. Здесь [в России] — подход современный», — убежден Станикзай.

В свободное от учебы время афганец наслаждается алтайской природой и продолжает постигать русскую литературу. Афганец даже побывал на даче одного из друзей, что также произвело на мужчину большое впечатление — во многом из-за общения со старшим поколением семьи приятеля.

Впрочем, не обходит магистрант стороной и другие культурные пласты. Так, Станикзай достаточно глубоко погрузился в российский кинематограф. Один из друзей показал афганцу множество жемчужин советского кино, таких как "Любовь и голуби" и "Весна на Заречной улице". Знаком студент и с некоторыми современными картинами — например, фильмом "Красный шелк" режиссера Андрея Волгина.

А когда речь зашла о русской музыке, афганец отметил песню "Матушка-Земля" Татьяны Куртуковой. Что, учитывая ее вирусную популярность, не стало сюрпризом для корреспондента.

Наконец, в отношениях с кухней иностранец поначалу оказался в замешательстве: он очень привык к родному плову и пирожкам-болани.

Болани — традиционное блюдо афганской кухни, фаршированные лепешки. Их готовят на сковороде, подают как закуску или как гарнир. Плов, представленный в Барнауле, несколько отличается по технологии приготовления. Однако в дальнейшем афганцу очень понравились пирожки, похожие на вышеупомянутые "болани".

«Когда я ел [пирожки] несколько дней назад, я думал, что я снова в Афганистане», — рассказал Станикзай.

У преподавателя китайского языка Цзялэ Ли связь с Россией была задолго до приезда: у него даже есть русская тетя в Чите. Его дядя познакомился с будущей супругой, когда приезжал в Россию на заработки. Идея и самому отправиться в нашу страну пришла в голову преподавателю после того, как на информацию об Алтайском крае и АлтГПУ наткнулся его отец. Немного изучив обстановку, Ли решился отправиться на работу в Барнаул.

«Вид красивый, люди добрые, я приехал», — крайне лаконично описал свою мотивацию уроженец Поднебесной.

Первое впечатление Ли о России — огромные расстояния. И, по сравнению с Китаем, малое число населения.

Добираться из родной для него Маньчжурии до Барнаула ему пришлось с множеством пересадок: с автобуса на поезд, затем с поезда на легковой автомобиль. Сейчас, впрочем, Ли уже нашел способы попадать домой и обратно более-менее оперативно, хотя и они требуют смены транспортного средства.

«Покупаю билет из Барнаула до Читы, там сажусь на автобус до дома, до Маньчжурии», — рассказал преподаватель.

Маньчжурия — это не только регион, но и одноименный город в Китае, откуда и приехал Ли.Отношения с коллегами у преподавателя сложились вполне продуктивно. Кстати, для удобства общения Ли предлагает использовать для обращения к нему имя "Андрей". Удивление в российской академической жизни у него вызывает лишь география университетских корпусов: даже здесь себя проявили российские расстояния.

«В китайских университетах все корпуса расположены рядом. В России все может быть очень разбросано», — отметил Ли.

В свободное время преподаватель играет в баскетбол и проводит время с русскими друзьями. А для обычных прогулок преподаватель предпочитает Изумрудный и Нагорный парки.

Погружение в культурную среду у Ли вышло куда более современным, чему у афганского студента Хевадуллы Станикзая. Так, ему нравится весьма популярная песня группы Dabro "Это юность моя". Что касается кино — Ли выделил фильм Данилы Козловского "Чернобыль". А среди кулинарии — компот, борщ и "курицу с картошкой".

Чай — не только для бабушек

Выходец из Зимбабве Кевин Читса изучал историю России, а также историю отношений России и Черного континента в школе. Россия, как подчеркнул студент, всегда была крайне дружелюбна по отношению к Африке. Поэтому Читса и решил продолжать изучать русский язык и культуру.

Однако знакомство с историей способствовало тому, что увиденное им при первом визите стало большим сюрпризом.

«Я увидел, что Россия — современная страна. Когда я изучал историю, я читал в основном про советский период. А сейчас я понял, что Россия сегодня похожа на США и страны Европы», — рассказал Читса.

Решение поехать в Россию для мужчины было весьма радикальным: ему уже 43 года и дома у него остались жена и двое детей. Общаться с ними из-за непростой ситуации с мессенджерами приходится с помощью "старой доброй" электронной почты.

Первое образование по направлению "Международные отношения" Читса получил еще в 2009 году. Однако найти работу по специальности не получалось: рынок труда в Зимбабве пребывает в не самом лучшем состоянии из-за того, что страна находится под санкциями США и ЕС. Какое-то время мужчина преподавал в частных школах, но достаточно денег это не приносило и он надолго ушел в сферу торговли.

Возможность получить образование в России у него появилась после дипломатической встречи, которая состоялась в 2021 году. После нее он смог принять участие в совместной программе двух стран и получил возможность учиться в российском вузе по соответствующей квоте. И не он один: помимо него, в АлтГПу еще восемь студентов из Зимбабве.

Сейчас Читса посвящает учебе все свое время. По его словам, русский язык дается ему тяжело: нужно постоянно учить новые слова, чем и занимается студент.

Что касается гастрономических вкусов, Читса также похвалил борщ и алтайский хлеб. Но больше всего ему понравилось не конкретное блюдо, а пищевая привычка — то, что в России люди регулярно пьют чай.

«В Зимбабве чай пьют только бабушки в деревне», — сообщил студент.

Кстати, о деревенских вкусах в Зимбабве. Читса сообщил, что во время визитов домой среди прочих сувениров он обязательно привозит водку специально для проживающего в сельской местности дяди. Сами зимбабвийцы, что касается спиртного, предпочитают "чибуку" — эдакое кукурузное пиво.

Сейчас знание русского языка, по словам студента, может стать в Африке настоящим карьерным подспорьем. В особенности в сфере добычи полезных ископаемых: здесь, как отметил Читса, немало российских бизнес-интересов.

Впрочем, и вне бизнеса у России и Африки, по словам зимбабвийца, есть немало общего и в культуре. В особенности — уважительное отношение к людям.