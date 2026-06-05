Виктор Томенко подписал соглашение о сотрудничестве с Wildberries & Russ
Объединенная компания планирует построить сортировочный центр в Алтайском крае
05 июня 2026, 11:20, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписал соглашение о сотрудничестве с объединенной компанией Wildberries & Russ. Об этом глава региона рассказал в своем Max-канале.
«Компания планирует строительство в крае сортировочного центра ориентировочной площадью более 35 тыс. квадратных метров. Предварительно обсуждается участок в Новоалтайске, где может быть реализован этот проект», — отметил Томенко.
Кроме того, предприниматели из Алтайского края получат возможность поучаствовать в федеральной программе "Платформа роста", которую Wildberries & Russ реализует совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). К ней уже присоединились более 1300 локальных брендов из 44 регионов России.
Эта программа была задумана для поддержки малого и среднего бизнеса. Ее участники получают доступ к образовательным программам и инструментам для продвижения своего бизнеса, для его масштабирования.
«На первом этапе к "Платформе роста" могут присоединиться около 30 предварительно отобранных компаний края. Это, например, производители продуктов питания, косметики, одежды, сувениров. Впоследствии резидентами программы смогут стать и другие предприятия», — пояснил губернатор.
Томенко также подчеркнул, что за последние пять лет доля онлайн-продаж в обороте розничной торговли в Алтайском крае выросла почти в три раза и составила 34,8 млрд рублей. Для продвижения продукции ведется сотрудничество с цифровыми торговыми площадками: витрины "Сделано в Алтайском крае" есть уже на Ozon и на "Яндекс Маркете".
12:07:50 05-06-2026
В Новоалтайске, на месте бывшего завода ЖБИ. Не? Там ещё склад Мария ра рядом.
12:37:00 05-06-2026
программа была задумана для поддержки малого и среднего бизнеса? Остальные оплачивают налоги и производство Китая! Он, оно как задумано..
12:59:59 05-06-2026
дело в шляпе, ВБ покупает часть Али, оттуда через нас ближе, чем через ДВ и Забайкалье... на Али уже есть ИД через ВБ...
13:54:15 05-06-2026
Ну и зачем нужны эти паразиты спекулянты вб в крае?
13:48:42 08-06-2026
Гость (13:54:15 05-06-2026) Ну и зачем нужны эти паразиты спекулянты вб в крае?...
Главное чтобы эти паразиты,как ты говоришь,юридически здесь были.в крае зарегестрированны,тогда может что то на дороги будет перепадать,после распила бюджета
16:45:21 05-06-2026
Зачем она киданула своего мужа?
21:43:51 05-06-2026
И еще один и барыги-мироеды зайдут в наш край с дерьмовым и дешевым барвхлом.
23:16:58 05-06-2026
вот туда все и идите работать с русхолода и мартики, во! хотя я бы на месте владельцев ставил роботизированный склад, как в аэропортах или почте *не в России) развитых стран, дада. чтоб как можно меньше людей использовать в функционале складов. и на крышах соляры, для этих роботов акк. заряжать
00:48:04 07-06-2026
Лишь бы не получилось как с Икеей...