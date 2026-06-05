Виктор Томенко подписал соглашение о сотрудничестве с Wildberries & Russ

Объединенная компания планирует построить сортировочный центр в Алтайском крае

05 июня 2026, 11:20, ИА Амител

Виктор Томенко подписал соглашение с Wildberries & Russ / Фото: max.ru/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписал соглашение о сотрудничестве с объединенной компанией Wildberries & Russ. Об этом глава региона рассказал в своем Max-канале.

«Компания планирует строительство в крае сортировочного центра ориентировочной площадью более 35 тыс. квадратных метров. Предварительно обсуждается участок в Новоалтайске, где может быть реализован этот проект», — отметил Томенко.

Кроме того, предприниматели из Алтайского края получат возможность поучаствовать в федеральной программе "Платформа роста", которую Wildberries & Russ реализует совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). К ней уже присоединились более 1300 локальных брендов из 44 регионов России.

Эта программа была задумана для поддержки малого и среднего бизнеса. Ее участники получают доступ к образовательным программам и инструментам для продвижения своего бизнеса, для его масштабирования.

«На первом этапе к "Платформе роста" могут присоединиться около 30 предварительно отобранных компаний края. Это, например, производители продуктов питания, косметики, одежды, сувениров. Впоследствии резидентами программы смогут стать и другие предприятия», — пояснил губернатор.

Томенко также подчеркнул, что за последние пять лет доля онлайн-продаж в обороте розничной торговли в Алтайском крае выросла почти в три раза и составила 34,8 млрд рублей. Для продвижения продукции ведется сотрудничество с цифровыми торговыми площадками: витрины "Сделано в Алтайском крае" есть уже на Ozon и на "Яндекс Маркете".