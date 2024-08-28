Легендарная пилотажная группа выступит перед барнаульцами 31 августа. Но все зависит погоды

28 августа 2024, 06:15, ИА Амител

"Русские витязи" прибыли в Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина

Авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" Воздушно-космических сил Российской Федерации днем 27 августа прибыла в Барнаул. Команда начнет подготовку к выступлению на праздновании Дня города, которое состоится 31 августа.

Как встречали "витязей"?

В краевую столицу прибыло семь самолетов, но выступать будут шесть. Один – резервный. По традиции опытные летчики сделали "круг почета" над городом и пошли на посадку. Встречали "витязей" хлебом и солью. В аэропорту пилотов торжественно приветствовали представители мэрии краевой столицы, журналисты, а также курсанты барнаульского летного училища. Все желающие могли пообщаться с летчиками и познакомиться с самым современным российским истребителем.

Какое шоу покажут "Русские витязи" на Дне города?

Один из пилотов, полковник Андрей Алексеев, рассказал журналистам, что программа будет очень яркой и интересной. Всех секретов и деталей он раскрывать не стал. Планируется групповой высший пилотаж, встречный пилотаж, одиночный. Однако какие элементы войдут в шоу, будет зависеть от погоды.

"И петли, и бочки, и виражи. Всех секретов раскрывать не буду. Постараемся показать по максимуму. Главное, чтобы погода не подвела. Погодой мы еще управлять не умеем, но надеемся, что она будет рабочая, и мы сможем показать все наши возможности", – подчеркнул Андрей Алексеев.

Также один из "витязей" добавил, что ему "очень понравился" Барнаул из кабины истребителя. В ближайшие два дня пилоты намерены погулять по краевой столице.

Когда смотреть выступление пилотажной группы?

Показательное выступление "Русских витязей" состоится в Барнауле впервые. 30 августа с 15:00 до 15:30 над акваторией реки Оби пилотажная группа проведет тренировочные полеты. Основное выступление барнаульцев ждет 31 августа с 17:00 до 18:00. Увидеть пролет "Русских витязей" можно будет с набережной Оби и из Нагорного парка.

Чем известна группа?

"Русские витязи" выполняют групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях: Су-27, Су-30СМ и Су-35С. Уникальность группы состоит в том, что это первая и до 2006 года единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель".

Российские пилотажные группы создавались с целью привлечения молодежи в авиацию, но главное – для демонстрации возможностей передовой авиационной техники ВВС и взаимодействия с летчиками других стран.

А какая погода будет в День города?

По прогнозам синоптиков, будет нелетной. 31 августа в краевой столице временами будет идти дождь, ожидается северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Ночью в Барнауле будет около 12-14 градусов тепла, днем воздух не прогреется выше +18...+20 градусов. Учитывая, что периодически будет идти дождь, праздничной такую погоду не назовешь", – отметила синоптик.