Как в Барнауле встречали "Русских витязей" и какое шоу они покажут на Дне города?
Легендарная пилотажная группа выступит перед барнаульцами 31 августа. Но все зависит погоды
28 августа 2024, 06:15, ИА Амител
Авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" Воздушно-космических сил Российской Федерации днем 27 августа прибыла в Барнаул. Команда начнет подготовку к выступлению на праздновании Дня города, которое состоится 31 августа.
Как встречали "витязей"?
В краевую столицу прибыло семь самолетов, но выступать будут шесть. Один – резервный. По традиции опытные летчики сделали "круг почета" над городом и пошли на посадку. Встречали "витязей" хлебом и солью. В аэропорту пилотов торжественно приветствовали представители мэрии краевой столицы, журналисты, а также курсанты барнаульского летного училища. Все желающие могли пообщаться с летчиками и познакомиться с самым современным российским истребителем.
Какое шоу покажут "Русские витязи" на Дне города?
Один из пилотов, полковник Андрей Алексеев, рассказал журналистам, что программа будет очень яркой и интересной. Всех секретов и деталей он раскрывать не стал. Планируется групповой высший пилотаж, встречный пилотаж, одиночный. Однако какие элементы войдут в шоу, будет зависеть от погоды.
"И петли, и бочки, и виражи. Всех секретов раскрывать не буду. Постараемся показать по максимуму. Главное, чтобы погода не подвела. Погодой мы еще управлять не умеем, но надеемся, что она будет рабочая, и мы сможем показать все наши возможности", – подчеркнул Андрей Алексеев.
Также один из "витязей" добавил, что ему "очень понравился" Барнаул из кабины истребителя. В ближайшие два дня пилоты намерены погулять по краевой столице.
Когда смотреть выступление пилотажной группы?
Показательное выступление "Русских витязей" состоится в Барнауле впервые. 30 августа с 15:00 до 15:30 над акваторией реки Оби пилотажная группа проведет тренировочные полеты. Основное выступление барнаульцев ждет 31 августа с 17:00 до 18:00. Увидеть пролет "Русских витязей" можно будет с набережной Оби и из Нагорного парка.
Чем известна группа?
"Русские витязи" выполняют групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях: Су-27, Су-30СМ и Су-35С. Уникальность группы состоит в том, что это первая и до 2006 года единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель".
Российские пилотажные группы создавались с целью привлечения молодежи в авиацию, но главное – для демонстрации возможностей передовой авиационной техники ВВС и взаимодействия с летчиками других стран.
А какая погода будет в День города?
По прогнозам синоптиков, будет нелетной. 31 августа в краевой столице временами будет идти дождь, ожидается северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
"Ночью в Барнауле будет около 12-14 градусов тепла, днем воздух не прогреется выше +18...+20 градусов. Учитывая, что периодически будет идти дождь, праздничной такую погоду не назовешь", – отметила синоптик.
06:43:01 28-08-2024
А без парашютов нельзя было оттормозиться? Вроде бы полоса позволяет...
08:28:42 28-08-2024
Гость (06:43:01 28-08-2024) А без парашютов нельзя было оттормозиться? Вроде бы полоса п... Ты мудрый?
12:15:04 28-08-2024
Гость (08:28:42 28-08-2024) Ты мудрый? ... "Русским Витязям" вопрос, ты, умник
08:16:52 29-08-2024
Гость (06:43:01 28-08-2024) А без парашютов нельзя было оттормозиться? Вроде бы полоса п... Чтобы не перегревать тормоза и колеса, умник.
08:43:09 29-08-2024
Гость (08:16:52 29-08-2024) Чтобы не перегревать тормоза и колеса, умник.... А парашюты холопы лишний раз сложат, не переломятся, так, умник?
09:18:54 29-08-2024
Гость (08:43:09 29-08-2024) А парашюты холопы лишний раз сложат, не переломятся, так, ум... Так положено. А колеса даже взорваться могут, если специальные вставки не выплавятся и давление не упадет. Так что если положено с парашютом то его обязательно выпускают, вот так то, умник.
06:48:07 28-08-2024
авиация- моя любовь.
я, как ребенок, махала двумя руками этим красавцам, пролетавшим очень низко над головой, потому один из пилотов сказал, что ему понравился Барнаул.
он просто почувствовал, что их здесь очень ждали! :)
08:03:21 28-08-2024
Российские пилотажные группы создавались с целью привлечения молодежи в авиацию*** И именно поэтому вместо Лётного училища у нас есть то, что есть... прямо по Пелевину, "Generation P"...
08:44:10 28-08-2024
Гость (08:03:21 28-08-2024) Российские пилотажные группы создавались с целью привлечения... Врешь! Российские пилотажные группы создавались с целью продемонстрировать возможности наших самолетов для иностранных приобретателей, в советском союзе о них мало кто знал, хотя они существовали с 50-х годов. И только с развалом союза вышли из тени. . Для привлечения молодежи существовал ДОСААФ.
08:48:18 28-08-2024
Гость (08:44:10 28-08-2024) Врешь! Российские пилотажные группы создавались с целью прод... Ты текст статьи читай, потом дёргайся... Это цитата, естлиф чо.
10:19:54 28-08-2024
Гость (08:48:18 28-08-2024) Ты текст статьи читай, потом дёргайся... Это цитата, естлиф ... А нефиг глупости цитировать.
11:08:38 28-08-2024
Гость (08:44:10 28-08-2024) Врешь! Российские пилотажные группы создавались с целью прод... ДОСААФ сейчас тоже есть, более ста региональных организаций. Группа "Небесные гусары", созданная в в 70 годы, делала по несколько показов в месяц. Это не считая различных авиашоу на малых самолетах, которые проводились и нас в Барнауле.
11:35:39 28-08-2024
Гость (11:08:38 28-08-2024) ДОСААФ сейчас тоже есть, более ста региональных организаций.... И вы врете тоже! «Небесные Гусары» — авиационная группа подготовки лётного состава и высшего пилотажа ВВС России. Была сформирована на базе 3-й авиационной эскадрильи 234-го гвардейского истребительного авиационного полка (ЦПАТ ВВС России им. И. Н. Кожедуба) в 1989 году. В 1991 году получила название и фирменную окраску, выступала на штурмовиках Су-25. «Небесные Гусары» стали одними из первых в мире пилотажных групп, занимающихся воздушной акробатикой на боевых серийных машинах класса «штурмовик». Никакого отношения к ДОСААФ не имела и в 70-х тупо не существовала.
08:52:56 28-08-2024
"В аэропорту пилотов торжественно приветствовали представители мэрии краевой столицы, журналисты, а также курсанты барнаульского летного училища. "
Как будто из 90-х фраза. Ничего не резануло по глазам?
09:50:41 28-08-2024
Гость (08:52:56 28-08-2024) "В аэропорту пилотов торжественно приветствовали представите... Если по поводу "лётного училища", то тут, как всегда, полуправда- это "не то" училище, это "Училище с первоначальной лётной подготовкой"...
11:50:38 28-08-2024
Гость (09:50:41 28-08-2024) Если по поводу "лётного училища", то тут, как всегда, полупр... Вообще-то, школа-интернат
14:42:10 28-08-2024
Да-да, согласен, ошибся.
09:10:43 28-08-2024
Почему еа каравае название города с маленькой буквы?
09:57:44 28-08-2024
Дождик будет 31-го...
11:23:51 28-08-2024
Пусть свое мастерство показывают на фронте. А не зарабатывают деньги в глуши.
19:35:13 28-08-2024
а по деньгам? Дороже салюта привезти группу с кучей техников? + проживание, тренировки. Озвучьте бюджет-то.
23:26:02 28-08-2024
Хлеба и зрелищ.
12:32:43 30-08-2024
На фронте надо летать, страну защищать, а не в шоу деньги зашибать