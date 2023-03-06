Советский масштаб. Зачем в Барнауле будут строить для речников новые причалы и порты

В столице региона планируют перевозить по воде больше грузов и людей

06 марта 2023, 07:01, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Речную отрасль Алтайского края в ближайшие годы ждёт глобальная модернизация: планируется отремонтировать и построить в Барнауле новые причалы и порты, а также обновить парк пассажирских и грузовых судов. Для этого необходимо внести изменения в генеральный план Барнаула до 2036 года, над которым сейчас работает компания ОАО "Гипрогор". О том, какие перемены ждут речную отрасль, amic.ru рассказал начальник филиала ФБУ "Администрация Обского бассейна внутренних водных путей" Александр Чуприн. Он уверен, что если все планы удастся решить, то в Барнауле по Оби будут перевозить такое же большое количество грузов, как и в советское время. А это позволит разгрузить дороги региона и снизить количество ДТП.

20 миллионов рублей на порт Восточный

Одна из главных задач речников на ближайшие годы – реконструкция крупнейшего в Барнауле порта Восточного. Для этого необходимо потратить около 15-20 миллионов рублей. Мощность порта после завершения реконструкции увеличится в два раза. После развала СССР долгие годы территория Восточного была заброшена. В 2015 году пристань реанимировали: смонтировали площадку для весогабаритного контроля и построили автомобильную дорогу. Сегодня, по словам речников, это основная точка разгрузки инертных материалов, которые применяют для строительства дорог. В общей сложности площадка под размещение и эксплуатацию действующего речного порта занимает 16,4 га.

Как пояснил Александр Чуприн, чтобы реконструировать Восточный, необходимы изменения в генплане. В частности, по мнению эксперта, соседнюю территорию следует отдать под речную отрасль, а не для застройки. При этом, по словам Чуприна, придётся снести и некоторые строения в частном секторе. Сейчас Восточный с одной стороны зажат крупным жилым массивом улицы Понтонный Мост. Поэтому, полагает специалист, уже сейчас необходимо снести ветхие дома, которые в ближайшие годы станут непригодными для проживания. С другой стороны от порта расположены частные территории, на которых базируются нежилые объекты.

"Сейчас порт Восточный уменьшился в два раза по сравнению с 80-ми и 90-ми годами. Хотим возродить до советских масштабов. Это основная перевалочная база в городе для перевозки инертных материалов и автомобилей. Собственники порта – компания "Алтайские карьеры" – заинтересованы в развитии территории. Необходимо установить причальную стенку, продлить подкрановые пути и благоустроить территорию. После этого мощность порта увеличится в два раза", – пояснил amic.ru Александр Чуприн.

Новый причал у барнаульского элеватора

Также в ближайшие годы часть территории Барнаульского ковша – заводь Оби в районе Речного вокзала – могут отдать под речной транспорт. Для возобновления перевозок зерновых сыпучих грузов власти планируют восстановить площадку напротив элеватора. Александр Чуприн уверен: она будет пользоваться большой популярностью для перевозки грузов, а значит, необходимо не допустить массовой застройки территории Ковша. Сейчас здесь находится ремонтная база – одна из крупнейших в крае. На её балансе состоит 54 единицы флота. Рядом активно строят жильё. Однако в мэрии Барнаула решили сохранить территорию Ковша для речников, а не для застройщиков.

"Это принципиальное решение властей города, и они нас поддержали в этом вопросе. Также мы сохраним подходы от базы до причала элеватора – около 3,8 км. Засыпать площадку не будем, чтобы суда могли заходить. Мы планируем её расширить. А вот землю после причала – в сторону посёлка Ильича – власти Барнаула потенциально могут отдать для строительства социальных объектов", – объяснил amic.ru Александр Чуприн.

А вот аналогичный объект, как у элеватора, в основании Ковша восстанавливать не будут: здесь уже активно ведётся жилищное строительство. И оно будет продолжено – до причальной стенки элеватора, по крайне мере, такие пожелания высказывает руководство Барнаульского речного флота, настаивая на том, чтобы территория за обозначенной границей была приспособлена исключительно для нужд флота.

Последняя отгрузка с барнаульского элеватора была в 80-е годы. Тогда по воде с объекта активно перевозили пшеницу. Модернизация территории с элеватором, пояснил Чуприн, не потребует колоссальных затрат: всего несколько миллионов рублей.

"Необходимо реанимировать. В перспективе приобретём контейнеры для погрузки зерна. В советское время элеватор пользовался большой популярностью у речников. Постараемся сделать это снова", – выразил надежду начальник филиала ФБУ "Администрация Обского бассейна внутренних водных путей".

Новые причалы у Старого моста и на острове Помазкин

Не только реконструировать причалы с портами планируют в Барнауле в ближайшие годы, но и строить новые. Так, например, для отгрузки товаров с водного на автомобильный транспорт могут появиться две новые площадки рядом со Старым мостом через Обь. Здесь должны обустроить дополнительные намывные территории перпендикулярно существующей для подхода водного транспорта. Ещё одна площадка находится за Старым мостом в районе протоки Старая Обь. Для развития этой локации предстоит реконструировать закрытый причал и решить вопрос с обустройством подъездных путей.

Следующий амбициозный проект – строительство нового причала на острове Помазкин, рядом с ТРЦ "Леруа-Мерлен" на Правобережном тракте. Данный объект необходим для стоянки и ремонта флота, считает Александр Чуприн. С каждым годом грузовых кораблей в Барнауле становится больше и новый причал просто необходим. Для реализации проекта потребуется разработать планировочную и подготовить техническую документацию, построить причал и дороги к нему. За основу проекта хотят взять аналогичные порты в других регионах страны. Однако как именно будет выглядеть объект – пока неизвестно.

"Нам нужно где-то ремонтировать наш грузовой флот. Площадка на острове Помазкин – идеальный для этого вариант. Новый причал устраивает всех и никак не мешает работе торговых объектов по соседству, а также городского пляжа. Главное, получить земельный участок, а строительство причала не потребует серьёзных финансовых вложений", – заключил Александр Чуприн.

Также власти и речники планируют развивать сеть речных трамвайчиков с увеличением пунктов посадки-высадки по маршрутам рекреационных зон. Как действующих, например, пляж, гребной канал, набережная, так и тех, которые могут появиться на правом берегу в будущем.

Отметим, в 2022 году по рекам края перевезли более миллиона тонн грузов, что сопоставимо с 40 тысячами грузовиков. Это позволило разгрузить дороги Алтайского края. Также по воде в регионе ежегодно перевозят более 100 тысяч человек.