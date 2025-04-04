Власти Барнаула подали иски к трем городским перевозчикам

Претензии связаны с муниципальными контрактами на обслуживание городских маршрутов

04 апреля 2025, 08:45, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Комитет администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту подал три судебных иска к городским перевозчикам. Соответствующую информацию разместили в картотеке краевого Арбитражного суда.

Претензии властей направлены в отношении компаний "Транслайн", "Олир Авто" и Барнаульского пассажирского предприятия.

Комитет требует, чтобы компании "Транслайн" и "Олир Авто" выплатили по две тысячи рублей, которые представляют собой штрафы по муниципальным контрактам на обслуживание городских маршрутов. "Транслайн" обслуживает маршрут № 33р, а "Олир Авто" – № 75.

От Барнаульского пассажирского предприятия требуют 12,4 тысячи рублей. Однако это не штраф, а "ущерб", который связан с контрактом на обслуживание маршрута № 113к.

Напомним, на компании "Олир Авто" и "Транслайн" власти уже подавали в суд в сентябре 2024 года. Иски также были связаны с нарушением перевозчиками муниципальных контрактов. Кроме того, "Олир Авто" фигурирует в уголовном деле перевозчика Олега Бесчастного, признанного виновным в даче взятки Антону Шеломенцеву, бывшему вице-мэру Барнаула. В данный момент дело бизнесмена начали рассматривать повторно в Индустриальном районном суде.