Власти Барнаула подали иски к трем городским перевозчикам
Претензии связаны с муниципальными контрактами на обслуживание городских маршрутов
04 апреля 2025, 08:45, ИА Амител
Комитет администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту подал три судебных иска к городским перевозчикам. Соответствующую информацию разместили в картотеке краевого Арбитражного суда.
Претензии властей направлены в отношении компаний "Транслайн", "Олир Авто" и Барнаульского пассажирского предприятия.
Комитет требует, чтобы компании "Транслайн" и "Олир Авто" выплатили по две тысячи рублей, которые представляют собой штрафы по муниципальным контрактам на обслуживание городских маршрутов. "Транслайн" обслуживает маршрут № 33р, а "Олир Авто" – № 75.
От Барнаульского пассажирского предприятия требуют 12,4 тысячи рублей. Однако это не штраф, а "ущерб", который связан с контрактом на обслуживание маршрута № 113к.
Напомним, на компании "Олир Авто" и "Транслайн" власти уже подавали в суд в сентябре 2024 года. Иски также были связаны с нарушением перевозчиками муниципальных контрактов. Кроме того, "Олир Авто" фигурирует в уголовном деле перевозчика Олега Бесчастного, признанного виновным в даче взятки Антону Шеломенцеву, бывшему вице-мэру Барнаула. В данный момент дело бизнесмена начали рассматривать повторно в Индустриальном районном суде.
08:50:23 04-04-2025
Закроют и эти маршруты , как 29.17.19.24.37.и другие...
08:50:38 04-04-2025
Придется технику распродавать.
Зато другим не повадно будет
08:59:25 04-04-2025
Штраф 2 тыс руб, ужас какой, перевозчики в испуге?! Как им дальше жить? Новость классная - судебные издержки наверное больше...
09:24:00 04-04-2025
Говорят что в комитете по дорожному хозяйству, с утра сегодня - МАСКИ ШОУ
09:34:04 04-04-2025
Гость (09:24:00 04-04-2025) Говорят что в комитете по дорожному хозяйству, с утра сегод... опять документацию изымают???
11:10:20 04-04-2025
штраф 2000 рублей? серьезно? рукалицо.
обычно, я соседа козлом за 1500 называю, что в принципе, не далеко от нарушения муниципального контракта, на взгляд наших законотворцев.
22:13:21 05-04-2025
Пора признать тотальную ошибку при передаче муниципальных пассажирских перевозок коммерческим перевозчикам. Признать и вернуться к здравому смыслу.