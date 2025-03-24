Дело барнаульского перевозчика Олега Бесчастного начали заново рассматривать в суде

27 февраля 2025 года Алтайский краевой суд отменил приговор Бесчастному и отправил дело на пересмотр

24 марта 2025, 15:30, Антон Дегтярев

Олег Бесчастный на суде / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

В Индустриальном районном суде 24 марта 2025 года начали пересматривать дело барнаульского перевозчика Олега Бесчастного, которого обвиняют в даче взятки бывшему вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву. На первом заседании в суде зачитали обвинительное заключение против бизнесмена и определили порядок предъявления доказательств.

Как прошел первый суд?

В суде определили, что сначала будут допрашивать свидетелей по делу, затем представят письменные доказательства, а после начнется допрос подсудимого. На первое заседание 24 марта свидетелей не вызвали, так что процесс отложили на 9 апреля, после этого к рассмотрению дела вернутся 16 апреля.

Что касается обвинительного заключения, то в нем никаких новых деталей "дела Шеломенцева" не было. Следствие считает, что Олег Бесчастный через посредника Сергея Щукина передал Антону Шеломенцеву (который тогда занимал пост председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула) 2 млн рублей за получение двух маршрутов общественного транспорта – № 78 и 41. Шеломенцев за взятку должен был обеспечить победу Бесчастного в конкурсе на эти маршруты, однако перевозчик в аукционе не победил. Шеломенцев же "отмыл" 1,2 млн рублей, купив автомобиль Subaru Outback, остальные 800 тысяч рублей забрал себе Щукин за посредничество.

Бесчастный признает свою вину. На суде он сказал, что написанное в обвинительном заключении ему понятно и он осознает опасность своих действий. Также перевозчик отметил, что в документе верно указаны обстоятельства совершения преступления. При этом Бесчастный сообщил, что не хочет давать показания в суде, а желает, чтобы их огласили. Адвокат подсудимого же отметил, что они определятся с этим после того, как сторона обвинения представит свои доказательства по делу.

Олег Бесчастный на суде / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Как дело отправили на пересмотр?

Напомним, что Индустриальный районный суд 19 декабря 2024 года назначил Бесчастному штраф в размере 40 млн рублей, у него арестовали три легковых автомобиля и 16 автобусов на общую сумму 2 млн рублей. Прокуратура оспорила это решение и потребовала дать перевозчику восемь лет колонии строгого режима со штрафом шесть миллионов рублей и трехлетним запретом на работу в сфере сухопутного пассажирского транспорта в коммерческих организациях.

27 февраля 2025 года приговор Бесчастному Алтайский краевой суд отменил и отправил дело на новое рассмотрение. 11 марта 2025 года дело снова было зарегистрировано в Индустриальном районном суде – там же, где Бесчастному вынесли и первый приговор.

Что с Шеломенцевым и Щукиным?

Сейчас суд по делу Антона Шеломенцева еще продолжается, на нем доказательства представила как сторона защиты, так и сторона обвинения. На следующем заседании, 28 марта 2025 года, стороны будут вносить дополнения. До этого Шеломенцева оставили в СИЗО до 18 мая 2025 года.

А вот по делу Сергея Щукина уже вынесли решение. Сначала 2 октября 2024 года Центральный районный суд приговорил его к пяти годам условно со штрафом 2 млн рублей. Но 20 декабря 2024 года Алтайский краевой суд изменил вердикт первой инстанции, и Щукин получил уже реальный срок – три года строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Адвокат Щукина собирается обратиться в кассацию.