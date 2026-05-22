Власти России оценят влияние праворульных машин на безопасность движения
Представить результаты исследования необходимо до 2028 года
22 мая 2026, 12:45, ИА Амител
Минтранс России совместно с Минпромторгом, МВД и НАМИ проведет исследование рисков, связанных с участием в дорожном движении автомобилей с правым рулем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ правительства РФ.
Согласно документу, ведомствам поручено провести комплексную оценку влияния праворульных автомобилей на безопасность дорожного движения и представить результаты исследования в правительство до 2028 года.
Кроме того, власти намерены изучить необходимость разработки специальных программ обучения для водителей праворульных машин. Речь идет, прежде всего, о регионах, где такие автомобили составляют значительную часть автопарка.
Подготовить доклад по этому вопросу до 2027 года должны Минпросвещения России, МВД и Минпромторг.
Все мероприятия реализуются в рамках стратегии повышения безопасности дорожного движения, рассчитанной до 2030 года с перспективой до 2036 года.
12:49:30 22-05-2026
Отстаньте уже от правого руля. Сделайте для начала доступным и конкурентным российский автопром.
13:10:42 22-05-2026
гость (12:49:30 22-05-2026) Отстаньте уже от правого руля. Сделайте для начала доступным...
Вы же понимаете, не смогут они сделать ни доступного, ни конкурентного автомобиля! Поэтому и рождаются подобные оценки для ввода бесконечных запретов, ограничений, утилей, пошлин...
13:50:00 22-05-2026
Гость (13:10:42 22-05-2026) Вы же понимаете, не смогут они сделать ни доступного, ни... Знаменитое выражение автовазовского начальника "Можем, а зачем"
12:52:51 22-05-2026
Буду ездить на пруле, автоваз не нужен и даром
12:57:06 22-05-2026
Опяяяять началось бурление
13:04:52 22-05-2026
логовазищщщу не покупаю, по цене десятилетней тойоты ))
хочется пруль перекрыть, но сцыкатно))
13:52:33 22-05-2026
Гость (13:04:52 22-05-2026) логовазищщщу не покупаю, по цене десятилетней тойоты ))х...
Соглашусь, что хочется пруль перекрыть, но сцыкатно и логовазищщщу не покупаю, и не куплю, т.к. новая Веста стоит как новый Тойта Ленд Круизер 300 в Японии. При сегодняшнем курсе рубля все новые автомобили ВАЗ должны укладываться в ценовой диапазон от 400 до 700 тысяч рублей. Правда качество требуется поднять, при сегодняшнем качестве нужно вводить запрет на продажу этого опасного в эксплуатации полуфабриката. Как то так...
13:08:59 22-05-2026
Все телодвижения власти в последнее время, стали напоминать поведение, когда в "улей" тычат палкой (различные запреты, ограничения) и когда "улей" начинает жужжать, власть начинает говорить. "Народ не понимает всё на благо его, всё для него, ночами не спим, всё думаем. как его ещё осчастливить". Вот зачем такие вбросы, что хотят добиться? Кто раскачивает лодку под названием Россия?
13:25:25 22-05-2026
Началось!
13:28:29 22-05-2026
Для города пруль лучше и безопаснее. Водитель как белый человек выходит из авто на тротуар, а не на проезжую часть.
На межгороде да, обгоны менее удобны. Но если голова на плечах и не лихачить, то проблем нет.
13:54:43 22-05-2026
Наконец-то! Давно пора уже навести порядок! Но что-то долго они собрались изучать. Скорее всего чисто для выборов квакнули .. А там забудется.
13:58:49 22-05-2026
У меня ЛуАЗ-967. Что мне теперь с ним делать?
14:17:03 22-05-2026
Гость (13:58:49 22-05-2026) У меня ЛуАЗ-967. Что мне теперь с ним делать?... Он у тебя что, праворульный?
14:58:18 22-05-2026
Гость (14:17:03 22-05-2026) Он у тебя что, праворульный?...
Хуже, он теперь бендеромобиль.
15:16:39 22-05-2026
Гость (14:17:03 22-05-2026) Он у тебя что, праворульный?... Нее, он среднерульный.
15:43:56 22-05-2026
Гость (14:17:03 22-05-2026) Он у тебя что, праворульный?... Да. Он праворульный.
16:09:07 22-05-2026
Очень страшно ехать за правым рулем по трассе, он постоянно прижат к разделительной полосе, еще страшнее когда даун на прульке прижмется к фуре и пытается чего-то изображать. Сам владел прулями до 2011г, последняя- легаси БЛ5 с монитором (камеру в левый угол сам приделал), но даже с учетом новации было не удобно и страшно уже тогда. Сейчас поток кратно вырос, поэтому правый руль на трассе это вообще не вариант. Согласен, что в 90-е, 2000-е прулька это был выход, но сейчас это откровенное зло. Остается надежда что нынешние прульщики, это разумные люди, но эта надежда очень слабая.
16:15:50 22-05-2026
Гость (16:09:07 22-05-2026) Очень страшно ехать за правым рулем по трассе, он постоянно ... Т.е. когда даун на лрульке под фуру прижимается вам не страшно? Или даун на левом руле менее опасен чем даун на правом? Да вы праворулефоб. Вы не даунов боитесь, а руля.
Последние громкие ДТП в АК вспомните. Кто и на каком руле там "кочегарил"?
16:28:33 22-05-2026
Гость (16:09:07 22-05-2026) Очень страшно ехать за правым рулем по трассе, он постоянно ...
Трудно представить, что вы владели правым рулём и могли такое написать. Настоящее зло - это не правый руль, а руль, который заклинивает на ходу в повороте. Этим отличаются только автомобили Лада Веста. Откровенное зло - это новые автомобили с конвейера, у которых неудовлетворительная пассивная, и опасная для жизни, активная безопасность из-за непродуманной конструкции, а также экономии и желании нажиться на жизнях соотечественников.
16:47:58 22-05-2026
правый руль имеет плюс для новичков вождения - машину они жмут к обочине а не к встречке
второй плюс это то что в ДТП водитель выживает при ударе на 30% вероятности больше чем с левым рулем и значит может увести машину из под удара когда левый руль уже не может
минус только в обгоне
серьезный минус поэтому водителям машин с правым рулем обгон любого вида должен быть запрещен
только в потоке ехать
17:33:32 22-05-2026
мэтр (16:47:58 22-05-2026) правый руль имеет плюс для новичков вождения - машину они жм... Зато пассажиру 100% кирдык. Правильный руль! тБГГ.
17:44:16 22-05-2026
Горожанин (17:33:32 22-05-2026) Зато пассажиру 100% кирдык. Правильный руль! тБГГ....
Водитель есть всегда, а пассажира может и не быть. У правого руля имеется общее преимущество - среди них нет автомобилей Лада, значит безопасность точно выше.
09:54:21 23-05-2026
Дурка не зависит от руля!