Власти России оценят влияние праворульных машин на безопасность движения

Представить результаты исследования необходимо до 2028 года

22 мая 2026, 12:45, ИА Амител

Автомобиль / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Минтранс России совместно с Минпромторгом, МВД и НАМИ проведет исследование рисков, связанных с участием в дорожном движении автомобилей с правым рулем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ правительства РФ.

Согласно документу, ведомствам поручено провести комплексную оценку влияния праворульных автомобилей на безопасность дорожного движения и представить результаты исследования в правительство до 2028 года.

Кроме того, власти намерены изучить необходимость разработки специальных программ обучения для водителей праворульных машин. Речь идет, прежде всего, о регионах, где такие автомобили составляют значительную часть автопарка.

Подготовить доклад по этому вопросу до 2027 года должны Минпросвещения России, МВД и Минпромторг.

Все мероприятия реализуются в рамках стратегии повышения безопасности дорожного движения, рассчитанной до 2030 года с перспективой до 2036 года.