Информация о запрете появилась из-за судебных разбирательств на Дальнем Востоке. В Росаккредитации разъяснили ситуацию

01 декабря 2025, 12:50, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В России всерьез обсуждают законность ввоза в страну автомобилей с правым рулем. В конце ноября появилась информация о том, что теперь путь в РФ для "праворулек" закрыт. Причиной стали суды во Владивостоке, где испытательную лабораторию лишили аккредитации на выдачу свидетельств для праворульных автомобилей. Причиной, по которым праворульным машинам якобы нельзя перемещаться по российским дорогам, называют их особенности работы фар.

О том, правда ли, что ввоз праворульных автомобилей в Россию запрещен с 2025 года, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что в России запретили ввоз в страну праворульных автомобилей? Нет. Информацию о запрете уже официально опровергли в Росаккредитации. Сообщение службы опубликовало РИА Новости «Важно подчеркнуть, что предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории РФ транспортных средств с правым рулем», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В ведомстве подчеркнули, что судебное разбирательство, которое некоторые СМИ взяли за основу своих публикаций, касается конкретных случаев, а не каких-либо масштабных законодательных изменений. Плюс, претензии возникли не к праворульным автомобилям, а именно к лабораториям, которые не проводили инспектирование должным образом.

2 Из-за чего начались разговоры о запрете на ввоз в Россию машин с правым рулем? Судебная история, из которой некоторые СМИ сделали вывод о якобы полном запрете праворульных машин в России, началась еще в начале года. В феврале 2025-го Федеральная служба по аккредитации отозвала лицензии у нескольких испытательных лабораторий во Владивостоке, которые позволяли им проверять автомобили и выдавать свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Без этого документа в России невозможно ни получить электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), ни поставить его на учет. А значит, и ездить на таком транспортном средстве по российским дорогам не получится. СМИ выяснили, что лицензии были отозваны из-за праворульных автомобилей и гибридов. Сообщалось, что Росаккредитация аннулировала не меньше десяти свидетельств, которые были выданы лабораториями на эти автомобили. Позиция ведомства заключалась в том, что "праворульки" не проверяли как следует на соответствие фар требованиям техрегламента Таможенного союза, а у гибридов не анализировали чистоту выхлопа на холостом ходу. Одна из испытательных лабораторий, попавших под отзыв лицензии, попыталась оспорить это решение в суде, но оно в итоге было оставлено в силе. Из-за этого и начались разговоры о том, что автомобили с правым рулем вообще нельзя ввозить в Россию. В СМИ отмечалось, что такие машины изначально не могут соответствовать необходимым требованиям, поскольку их головная светотехника настроена на левостороннее движение: левая фара светит ярче правой. В России движение правостороннее, а потому и свет фар должен быть правонаправленным. При этом владельцы якобы не могут переделать освещение, поскольку это будет считаться недопустимым вмешательством в конструкцию авто.

3 Пишут, что на праворульных машинах нельзя ездить из-за неправильно работающих фар. Это так? И да, и нет. В праворульных автомобилях действительно оборудовано освещение, нарушающее требования техрегламента Таможенного союза. Но способы исправить эту ситуацию есть. В частности, можно установить специальные корректирующие накладки на фары или заменить весь световой блок на такой же, который используется в леворульном варианте этой модели. Так что решения этого вопроса существуют. Плюс, ни о каких массовых проблемах с ввозом и регистрацией в стране праворульных машин не сообщается, хотя лицензии у дальневосточных лабораторий отозвали еще в феврале.