Туристы из Барнаула пострадали при съезде внедорожника в кювет на Алтае
В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении
19 июля 2026, 19:04, ИА Амител
В Кош-Агачском районе Республики Алтай вечером 16 июля внедорожник с туристами из Барнаула съехал в кювет. В результате аварии троим понадобилась медицинская помощь, сообщили в МВД по региону.
По данным полиции, ДТП произошло около 18:00 в селе Кош-Агач. Предварительно установлено, что находившийся за рулем Mitsubishi Pajero Sport 60-летний житель Барнаула не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет.
Наиболее серьезные травмы получила 57-летняя пассажирка внедорожника. Женщину с ушибом грудной клетки госпитализировали в районную больницу.
Медицинская помощь также потребовалась водителю и 28-летней пассажирке автомобиля. После осмотра врачи назначили им амбулаторное лечение, госпитализация не потребовалась.
В МВД отметили, что обе пострадавшие женщины, как и водитель, являются жителями Барнаула.
В отношении автомобилиста возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью потерпевших.
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низко летел и прилетел
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Машин хорош.
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Musik (19:43:00 19-07-2026) Машин хорош. ... Уже не очень..