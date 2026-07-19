Туристы из Барнаула пострадали при съезде внедорожника в кювет на Алтае

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении

19 июля 2026, 19:04, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД по Республике Алтай

В Кош-Агачском районе Республики Алтай вечером 16 июля внедорожник с туристами из Барнаула съехал в кювет. В результате аварии троим понадобилась медицинская помощь, сообщили в МВД по региону.

По данным полиции, ДТП произошло около 18:00 в селе Кош-Агач. Предварительно установлено, что находившийся за рулем Mitsubishi Pajero Sport 60-летний житель Барнаула не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет.

Наиболее серьезные травмы получила 57-летняя пассажирка внедорожника. Женщину с ушибом грудной клетки госпитализировали в районную больницу.

Медицинская помощь также потребовалась водителю и 28-летней пассажирке автомобиля. После осмотра врачи назначили им амбулаторное лечение, госпитализация не потребовалась.

В МВД отметили, что обе пострадавшие женщины, как и водитель, являются жителями Барнаула.

В отношении автомобилиста возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью потерпевших.