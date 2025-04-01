Во время судебного заседания она начала отрицать, что убила Виктора Тархова и его супругу из-за материальной выгоды

01 апреля 2025, 14:05, ИА Амител

Внучка убитого экс-мэра Самары Екатерина Бельская / Фото: Следственный комитет России

31 марта суд продлил срок содержания под стражей Екатерине Бельской, обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Об этом сообщили в Следственном комитете Самарской области.

Бельскую оставили под стражей еще на два месяца: до 2 июня 2025 года.

"Срок содержания обвиняемой под стражей продлен на два месяца: до 2 июня 2025 года. По уголовному делу проводится несколько судебных экспертиз, продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", – рассказали в ведомстве.

В суде обвиняемая заявила, что не хотела убивать своих дедушку и бабушку. Она утверждает, что якобы попала под влияние "неправильных людей", сообщает РИА Новости.

"Тяжело осознавать, что я попала под влияние неправильных людей… Мне очень тяжело, что из-за этой ситуации, из-за этой компании я лишилась самого дорогого – своего сына. Я им занималась на протяжении всей своей жизни, особенно после тяжелого развода. Я не хотела убивать (Тархова и его супругу. – Прим. ред.)", – сказала девушка в суде.

При этом она не уточнила, о каких знакомых идет речь. Также подсудимая отрицала, что мотивом совершения преступления была материальная выгода.

Напомним, бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья пропали в начале января 2025 года. Уже 5 февраля правоохранители объявили супружескую пару убитой. У следователей изначально был лишь один подозреваемый – единственная внучка Тарховых, Екатерина Бельская. При обыске в ее квартире правоохранители нашли документы и телефоны Виктора и Натальи. Девушка на протяжении месяца отправляла СМС от имени своих бабушки и дедушки, чтобы скрыть от знакомых их пропажу.

Бельская также попала на камеры видеонаблюдения. На записях видно, как она заходит в подъезд и выходит из него с большими бочками и черными пакетами. Следствие предположило, что это могут быть останки жертв, которые она развозила по городским мусоркам. Мусоровозы, работавшие в дни пропажи Тарховых, отследили по GPS-трекерам. Основным местом поисков стал мусорный полигон "Преображенский", однако все закончились безрезультатно.

Помимо этого, криминалисты обнаружили в квартире следы крови и частицы кровеносных сосудов. Экспертиза подтвердила, что они принадлежат супругам Тарховым. Также выяснилось, что подозреваемая избавилась от мебели в квартире убитых.

28 февраля Екатерина Бельская призналась в совершении преступления. Девушка рассказала, что убила родственников с целью завладеть их имуществом. Бельская отравила супругов и заморозила тела азотом, после чего их расчленил ее сообщник. Останки они вместе раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

Преступнице назначили амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Эксперты не исключают, что тюремный срок Бельской могут заменить принудительным лечением. Это произойдет, если исследование подтвердит наличие серьезных проблем с психическим здоровьем девушки. Вид медицинского вмешательства зависит от результатов обследования. Учитывая тяжесть совершенного преступления, наиболее вероятным будет лечение в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.