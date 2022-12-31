Год какого животного наступит в 2023-м и как его правильно встретить?

Водяной Тигр скоро сложит свои полномочия. Кто придёт ему на смену?

31 декабря 2022, 06:44, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Год, которым по восточному календарю заведует Голубой (по-другому — Синий или Чёрный) Водяной Тигр, близится к своему завершению. Астрологи предупреждали, что год, как и сам Тигр, будет очень своенравным и переменчивым. Как видим, эти прогнозы оказались очень близки к реальности. На последние месяцы пришлось немало громких и очень непростых событий.

Чего же ждать от следующего года и под чьим покровительством он пройдёт? Об этом — в материале amic.ru.

Какое животное будет хозяином 2023 года?

2023 год по восточному календарю будет годом Чёрного Водяного Кролика или Кота. Дело в том, что «Кролик — Кот» — это единственный случай в восточном календаре, когда год символизируют сразу два животных.

Впрочем, эти звери во многом похожи. С виду они милые, мягкие и пушистые. Но при этом достаточно хитрые, а также обладают острыми когтями, чтобы дать отпор.

Какой он, символ следующего года?

И Кот, и Кролик считаются домашними животными, для которых важно ощущение уюта и безопасности. Поэтому они несут в нашу жизнь тепло и спокойствие. В то же время они всегда готовы «взорваться», чтобы либо убежать от опасности, либо напасть на обидчика. Поэтому с ними нужно обращаться ласково, но всегда быть начеку.

Стихией 2023-го, как и год назад, станет вода. На Востоке её считают двойственной, ведь для одних одна может быть благом, а для других — разрушением. Китайцы отмечают, что главное — почувствовать характер воды и подстроиться под неё. Тогда всё будет хорошо.

Что астрологи обещают нам в 2023-м?

Астрологи считают, что Кролик (ну или Кот) должен, наконец, принести в нашу жизнь долгожданное спокойствие. Эти животные очень ценят гармонию, поэтому обязательно её создадут. Многие размолвки и противоречия, которые существуют в мире, должны разрешиться в 2023 году, предполагают эксперты.

Главные ценности, которым нужно уделить внимание в следующем году, — безопасность и благополучие. Только не нужно воспринимать эту установку эгоистично, предостерегают астрологи. Наоборот, первым делом нужно позаботиться о близких и своей семье.

Как правильно встретить год Чёрного Водяного Кролика?

Очевидно, наилучший вариант — встречать Новый год в тихом и уютном кругу семьи. Зверю такой антураж наиболее близок. Также важно купить хорошие и полезные подарки всем своим близким, чтобы подарить им искреннюю радость.

Яркие и пёстрые образы для 2023-го года не подойдут. Наоборот, лучше сделать выбор в пользу удобства и уюта. Тон вашего наряда должен быть спокойным. Если вам всё же захотелось нарядиться чуть поярче, астрологи советуют лиловый цвет.

Что касается новогоднего стола, ни в коем случае не стоит готовить крольчатину или зайчатину. Такой деликатес Чёрному Водяному Кролику точно не понравится. И вообще, мяса лучше готовить поменьше. Отдайте предпочтение зелени, овощам и фруктам.

Кстати, отличный вариант — рыбные блюда. Помните, что тот же кот от рыбки будет в восторге.

Как привлечь удачу в год Чёрного Кролика?

Самый лучший способ — приобрести статуэтку кролика. По крайней мере, китайцы обязательно ставят в доме множество красивых фигурок в виде этого зверя. Считается, что это помогает привлечь в дом любовь и благополучие. Тем более что сам Кролик символизирует изобилие и долголетие.

Кстати, Кролик, держащий в лапах морковку, — это символ денежного успеха. Так что если вам нужна финансовая удача, вы знаете, что делать.

Кстати, а когда наступит год Кролика?

Восточный календарь не синхронизирован с европейским — Новый год в Китае отмечают чуть позже. Поэтому и настоящий год Кролика наступит не 1 января. Чёрный Водяной Кролик (или Кот) официально вступит в свои права 22 января 2023 года. Закончится год Кролика 9 февраля 2024-го.