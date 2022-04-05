Что нужно успеть сделать алтайским садоводам в апреле, чтобы получить хороший урожай плодов и ягод?

Конец первого весеннего месяца жителей Алтайского края и Республики Алтай «порадовал» непостоянством — солнечные и тёплые дни чередовались с морозными и снежными. Апрель же, по прогнозам синоптиков, обещает быть тёплым. И это на руку садоводам и огородникам: ведь этот период для них — в прямом смысле горячая пора. Какие работы нужно обязательно провести на участке в апреле, чтобы рассчитывать на хороший урожай как овощей, так и плодовых деревьев, — читайте на amic.ru.

Как побыстрее освободить участок от снега и талой воды?

Это основной фронт работ в начале апреля. Снега зимой-2021/2022 было довольно много. И если на солнечных участках он и сам растает, то на затенённых ему нужно помочь. Поэтому берёмся за лопаты и начинаем разбрасывать снег по участку. Нужно чтобы он лежал слоем примерно одинаковой толщины и равномерно таял.



Судя по прогнозу, который предоставляет ресурс «Гисметео», длительные снежные метели этой весной нам уже не грозят. Ожидается лишь кратковременный снег вперемешку с дождём. А в некоторых районах Республики Алтай в середине апреля столбики термометров обещают подняться до + 24-26°C.



Основная проблема участков, расположенных в низинах, — талые воды. Начало апреля — самое время, чтобы от них избавиться. Сделать это просто: прокопайте в снегу канавки с уклоном к границам участка, чтобы вода беспрепятственно стекала за его пределы.



Вообще же продумать водоотведение на случай снежной зимы нужно заранее, и, к примеру, осенью прокопать систему отводных каналов — и труда меньше, потому что земля мягкая, и весной не придётся ломать голову, как же это сделать, пока лежит снег.

Весна / Фото: kirillslov с сайта Pixabay

Нужно ли удобрять землю в апреле?

Да. Опытные садоводы советуют сразу же, как только почва хоть немного оттает, «подкормить» её азотными удобрениями. Это особенно важно в условиях нашего региона: почти повсеместно почве в Алтайском крае и Республики Алтай недостаёт азота. Если на участке есть посадки лука-батуна, щавеля, ревеня, внесение азотных удобрений ускорит образование зелёной массы. Ревень дополнительно не откажется от перегноя.



Плодово-ягодный сад тоже удобряем. Вносим азотные подкормки, добавляем к ним немного фосфора и обязательно калий. Соотношение между компонентами может быть разным. Но азота всегда берём две части. Количество фосфорных удобрений может колебаться в пределах 0,5-1 часть, а калийных — 1-2 части.



Удобрения вносим в приствольные круги (их стандартный диаметр полтора метра), равномерно рассыпая по поверхности, а затем вилами заделывая их в почву на глубину около 10 см. Подкормку в апреле проводим обязательно — талая вода быстро донесёт питательные вещества до корней.

Как сохранить влагу в почве?

У агрономов есть поговорка: «Один день в апреле потеряешь, лучший срок закрытия влаги в почве упустишь». Так что если на вашем участке земля хотя бы частично освободилась от снега, нужно подождать, пока бесснежные места немного подсохнут, а затем забороновать почву граблями. Это не даст влаге беспрепятственно испаряться, а значит, вам как минимум весь ближайший месяц не придётся заморачиваться с поливом.

Соседи собирают талую воду в баки. Зачем это нужно?

Талая вода намного полезнее для растений, чем водопроводная, потому что имеет нейтральный pH. Поэтому если есть возможность, постарайтесь ею запастись. У большинства садоводов-огородников на участках стоят огромные ёмкости для дождевой воды. Пока нет ливней, используйте эти баки для сбора талой воды.

Когда открывать и обрезать малину?

В апреле малину, если она была пригнута и укрыта от морозов, уже открывают и возвращают ветвям естественное положение. Это отсрочит её пробуждение, а значит, она зацветет немного позднее и это спасет цветки от весенних заморозков.



Если вы осенью не успели обрезать малину, то апрель — самое подходящее время. Подмёрзшие побеги обрезают после того, как начнут распускаться почки, чтобы точно была видна граница между мёртвой частью ветки и живой.



Чуть попозже можно удалить излишнюю поросль, слабые и поражённые галлицей ветки (на них имеются розоватые галлы — утолщения, в которых зимовали вредители). Также выполняют подвязку малиновых побегов к шпалере.



Во второй половине апреля продолжают обрезку — помните, что её нужно провести до распускания почек, идеально — незадолго до этого момента, потому что в это время уже начинается сокодвижение, и ранки на срезах за счёт выделения раневой кислоты быстро заживут, не образуя засохших пеньков.



Малина / Фото: MrGajowy3 с сайта Pixabay

Что делать с плодовыми деревьями?

Нужно проверить состояние коры и ветвей и тоже провести обрезку. Особенно обращаем внимание на молодые деревца. Если обнаружены замёрзшие ветви и веточки, обрезаем их. Делать это лучше во второй половине апреля.



У крыжовника и чёрной смородины удаляем макушки крепких однолетних приростов. Кусты чёрной смородины обязательно осматриваем, чтобы выявить и обрезать ветви, повреждённые смородинной стеклянницей. Гусеницы этой бабочки выедают сердцевину молодых побегов.



Обязательно осматриваем стволы деревьев. Если обнаруживаем трещины или ранки, замазываем их садовым варом, а если его нет, используем обычный пластилин. Когда снег полностью сойдёт, эти работы нужно будет продолжить.



Обрезка яблони / Фото: Stefan Östman с сайта Pixabay