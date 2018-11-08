Что за день распродаж 11.11 и чем он отличается от "Черной пятницы"

Какая разница между "Черной пятницей" и 11.11?

Кардинальных различий между этими днями нет. Для покупателей в эти дни суть не меняется — они могут купить товары с бешеными скидками.

"Черная пятница" родом из Америки и проходит в четвертую пятницу ноября (в 2018 году "Черная пятница" пройдет 23 ноября). Американцы начали делать скидки в этот день еще в 1960-х годах.

11.11, в свою очередь, берет корни у китайского Дня холостяка. В мире этот день набрал популярность не так давно.