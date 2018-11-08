Что за день распродаж 11.11 и чем он отличается от "Черной пятницы"
Рассказываем, что дешевого можно приобрести в день распродажи на AliExpress
В последние годы в мире растет шумиха вокруг даты 11.11. Ежегодно в этот день интернет-магазины Китая объявляют баснословные скидки. Этот день стал настолько популярным, что его начали сравнивать и даже путать с известным во всем мире днем распродаж "Черная пятница". Amic.ru рассказывает, что это за дата, как она связана с Днем холостяка в Китае и в чем ее отличие от "Черной пятницы".
Что за праздник День холостяка?
Изначально 11 ноября в Китае праздновался День холостяка. Никакого отношения к огромным скидкам в магазине этот праздник не имел. Согласно китайской нумерологии, дата 11.11, которая состоит из одних единиц, является символом одиноких людей. Так в Китае зародился День холостяка, который праздновали одни студенты, а сейчас празднуют все одинокие люди.
В этот день все китайские торговые центры стали устраивать распродажи. Скорее всего, для того, чтобы как-то порадовать одиноких людей. Со временем к распродажам присоединились и интернет-магазины. Позднее распродажи стали устраивать все больше онлайн-магазинов, при этом не только китайских. Сейчас этот день стал по-настоящему масштабным событием. В 2013 году 11 ноября прибыль интернет-магазинов составила 5,6 млрд долларов.
Кардинальных различий между этими днями нет. Для покупателей в эти дни суть не меняется — они могут купить товары с бешеными скидками.
"Черная пятница" родом из Америки и проходит в четвертую пятницу ноября (в 2018 году "Черная пятница" пройдет 23 ноября). Американцы начали делать скидки в этот день еще в 1960-х годах.
11.11, в свою очередь, берет корни у китайского Дня холостяка. В мире этот день набрал популярность не так давно.
В последние годы этот день набрал серьезные обороты, к нему подключились не только китайские, но и европейские, американские и даже российские интернет-магазины.
Российские интернет-магазины решили не отставать от Поднебесной и также принимают участие во всемирной распродаже. К примеру, крупный интернет-портал Wildberris дарит всем покупателям скидку в 11% на все товары, за исключением нескольких брендов. В "М.Видео" в период с 10 по 23 ноября будет действовать распродажа, по которой можно приобрести бытовую технику со скидкой в 40%. Принимает участие в акции и магазин "Эльдорадо". Также в акции примут участие магазины Nike, Adidas, Yves Rocher, iHerb и даже Л’Этуаль и Ашан. Магазинов очень много. Главное выбрать то, что вам нужно.
Конечно, крупнейшая китайская интернет-площадка AliExpress в этот день отрывается по полной. По акции 11.11 здесь можно купить практически все, начиная от ручки и заканчивая телевизором. Распродажа на китайской площадке начнется 11 ноября в 11:00 по московскому времени.
Публикуем подборку товаров со скидкой.
- Смартфон Apple iPhone X 256 ГБ будет стоить 75 990 рублей вместо 91 990 рублей.
- Смарт-часы Xiaomi mi Band 3 будет стоить 1 700 рублей вместо 2 429 рублей.
- Женское пальто с мехом, к примеру, можно купить за 8 791 рублей вместо 15 699 рублей.
- Водонепроницаемую туристическую палатку можно купить за 4 747 рублей вместо 14 508 рублей.
- Накидку на сиденье автомобиля из алькантары можно будет купить за 1 905 рублей вместо 3 430 рублей.
- Ноутбук Apple MacBook вместо 224 990 рублей 11 ноября подешевеет до 175 492 рублей.
- Рюкзак для мужчин Mark Ryden обойдется в 2 169 рублей вместо 6 380 рублей.
- Кофемашина Bosch подешевеет с 59 980 рублей до 34 788 рублей.
Когда как. Надо отслеживать цену не за несколько дней до распродажи, а гораздо раньше. Скидки на AliExpress бывают разные.
Многие китайские продавцы пользуются доверчивостью покупателей и за несколько недель до распродажи накручивают цену на товар, а к 11 ноября резко снижают ее, предлагая "скидки" в 50%. В результате покупатель приобретает товар по его обычной цене. Чтобы не попасть в эту ловушку, нужно мониторить цену на понравившийся товар.
Бывает, что продавец сначала накручивает стоимость товара, а потом так же снижает ее, но скидка будет настоящая. Просто вместо описанных 90% на самом деле скидка составит не более 10%.
Конечно, на AliExpress бывают и реальные скидки. Их дают продавцы с хорошей репутацией.
Роспотребнадзор опубликовал советы на этот счет.
Любой товар, приобретенный по акции, подлежит обмену и возврату, как и обычные товары, в течение 14 дней.
Если в купленном товаре были обнаружены недостатки, его можно заменить или потребовать снизить на него цену.
Покупатель имеет право получить полную информацию о товаре и условиях продажи в рамках скидочной акции. Продавец, в свою очередь, обязан четко сформулировать условия и цену приобретения товара по акции.
Кроме того, покупатель может установить специальное расширение для браузера, которое позволит посмотреть динамику изменения цены на товар. Это позволить увидеть, схалтурил ли продавец при указании скидки.