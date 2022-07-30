День ВМФ. Как принято отмечать этот праздник и благодаря кому он появился?

День Военно-Морского Флота в 2022 году в России отмечают 31 июля. Пожалуй, это один из самых популярных профессиональных военных праздников, которые есть в календаре. Несмотря на то, что на флоте служил далеко не каждый, о Дне ВМФ знает вся страна. Во всех регионах проходят торжественные мероприятия, но особенно выделяются портовые города.

О том, как появился День ВМФ, почему его празднуют именно в воскресенье и как принято отмечать этот праздник, — в материале amic.ru.

Почему у Дня ВМФ нет конкретной даты?

Изначально она была. Праздник появился больше 80 лет назад, и половину этого срока День ВМФ ежегодно отмечали 24 июля. Но в 1980-м всё изменилось: празднование перенесли на последнее воскресенье июля. Такое решение принял президиум Верховного Совета Советского Союза.

В 2006 году судьбу праздника решал Владимир Путин, когда подписывал указ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации». Но в итоге никаких изменений президент не внёс. В документе так и написано: «День Военно-Морского Флота — последнее воскресенье июля».

Как появился День Военно-Морского Флота?

Основателем Дня ВМФ считается прославленный отечественный адмирал Николай Кузнецов. В 1939 году флотоводец обратился к Совнаркому с просьбой учредить День Военно-Морского Флота. Идея была в том, чтобы не просто учредить праздник для галочки, а привлечь к флоту внимание общественности. Адмирал был уверен, что профессиональный праздник сделает морскую военную службу более престижной.

Кстати, 24 июля — день рождения Кузнецова. Впрочем, по одной из легенд, дату праздника адмирал выбрал не сам. Говорят, это Иосиф Сталин определил день празднования. Таким образом глава СССР отметил заслуги легендарного офицера перед страной.

Кого поздравляют в День ВМФ?

В первую очередь — морских офицеров и всех, кто служил на флоте. Но также в этот день поздравления принимают морская авиация, береговые войска и морская пехота. Другими словами, это профессиональный день для всех, кто не только служит на флоте, но и обеспечивает защищённость и боеспособность кораблей. Поэтому тех, кто разрабатывает и обслуживает суда, тоже принято поздравлять.

Как принято отмечать День Военно-Морского Флота?

Главная и самая известная традиция праздника — торжественная церемония поднятия Андреевского флага. Без этого ни один День Военно-Морского флота не обходится.

В населённых пунктах страны проводят самые разные торжественные мероприятия. Конечно, главные участники всех из них — те, кто служил на флоте. Им часто вручают памятные награды. Кроме того, в городах проводят торжественные концерты, выставки и мастер-классы.

Самые масштабные события в День ВМФ проходят в крупных портовых городах: Санкт-Петербурге, Кронштадте, Владивостоке, Астрахани, Калининграде, Североморске, Балтийске, Севастополе и других. Там проходят парады военных кораблей. Зрители могут наблюдать, как боевые суда искусно исполняют манёвры вдоль набережной. Заканчивается праздник торжественными салютами.

Как отмечают День ВМФ в Барнауле?

В Барнауле в 2022 году основные мероприятия запланированы в парке «Изумрудный». Там для жителей и гостей города пройдёт торжественный концерт. Но перед этим моряки всех четырёх флотов — Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского и Каспийской флотилии прошествуют к месту торжества колоннами в парадной форме.

Подробнее о том, как пройдёт День ВМФ — 2022 в Барнауле, читайте в материале amic.ru.