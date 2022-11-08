Как рассчитывают выплаты мобилизованным и сколько будут получать те, кого призвали?

В Минобороны РФ дали некоторые разъяснения по поводу ежемесячного довольствия, которое положено мобилизованным. Напомним, в октябре Владимир Путин назвал точную сумму, меньше которой военным платить не будут. Теперь представитель финансового блока министерства Сергей Микищенко объяснил, что в неё входит, кто будет получать больше и придётся ли платить налоги со своего довольствия.

О том, как рассчитываются выплаты мобилизованным и кому сколько положено, — в материале amic.ru

Сколько денег ежемесячно получают мобилизованные?

Не меньше 195 тысяч рублей в месяц. Такое распоряжение профильным ведомствам ещё в октябре дал президент России Владимир Путин.

«Установить для граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, размеры денежного довольствия и отдельных выплат, исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц», — говорилось в распоряжении президента.

Впрочем, тогда он не пояснил, что за «отдельные выплаты» имеет в виду. Теперь представитель Минобороны РФ уточнил этот момент.

Из чего состоит эта выплата?

По словам Микищенко, наибольшую часть довольствия мобилизованных составляет специальная ежемесячная социальная выплата, которая установлена президентом страны. Её размер — 158 тысяч рублей.

Остальная часть — это непосредственно зарплата военнослужащего, размер которой зависит от оклада по воинской должности, званию и выслуге лет.

Кроме того, могут быть и дополнительные надбавки за особые условия военной службы и особые достижения мобилизованного.

Кто будет получать больше минимума?

По словам Микищенко, больше минимума положено тем, у кого есть офицерское звание и соответствующая должность. 195 тысяч, уточнил специалист, — это довольствие, которое, например, будет получать рядовой на должности мотострелка.

Но если мобилизованный служит командиром взвода, ежемесячная выплата составит около 225 тысяч рублей. А командиру батальона положено порядка 243 тысяч рублей в месяц, сообщил Микищенко.

Когда должны начислять выплаты мобилизованным?

Выплаты должны переводить мобилизованным в период с 10 по 20 число следующего месяца. То есть за военную службу в ноябре деньги начислят уже после 10 декабря.

Когда придёт выплата за октябрь?

Октябрьская выплата — исключение. По словам Микищенко, довольствие начали переводить уже 8 ноября.

Сколько заплатят, если отслужил неполный месяц?

В этом случае мобилизованному начислят лишь часть, пропорциональную сроку его службы.

Куда мобилизованным приходят деньги?

Все средства перечисляются на расчётный счёт, который предоставил мобилизованный. Соответственно, деньги будут переводить на карту.

Кто может получить выплату вместо мобилизованного?

Родственники и члены семьи могут получать деньги за мобилизованного. Для этого военнослужащий должен оформить на них доверенность или же открыть для них дополнительную карту, которая будет прикреплена к его счёту.

Облагается ли налогом выплата для мобилизованного?

Частично. 158 тысяч рублей, которые составляет социальная выплата, подоходным налогом не облагаются. Остальная же часть облагается налогом в размере 13%.

То есть мобилизованный рядовой в должности мотострелка должен будет отдать государству 13% от своего оклада в размере 37 тысяч рублей. А остальные 158 тысяч достанутся ему целиком.

Кому ещё положены ежемесячные выплаты?

Такие же выплаты положены срочникам, которые подпишут контракт на военную службу сроком на год и более.