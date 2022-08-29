Когда в Алтайском крае установится аномальная жара до +34 градусов?

Погода в Алтайском крае в последние дни августа выдастся тёплой и солнечной, а в первых числах сентября синоптики обещают настоящую летнюю жару. Всю эту рабочую неделю в регионе ожидается спокойная преимущественно без осадков погода, а температура воздуха ежедневно будет постепенно повышаться.

«В ночь на 30 августа в крае столбики термометров покажут от +6 до +11 градусов. Холоднее всего будет в предгорьях, там местами температура опустится до +1, в травостое, на высоте 2-3 сантиметра от поверхности почвы, вероятны заморозки до -1 градуса. Днём в регионе воздух прогреется от +24 до +29°С. В дальнейшем ежедневно температура будет повышаться на один-два градуса», — сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Уже в ночь на 1 сентября в крае ожидается +10...+15 градусов, в предгорьях — до +4 градусов. Днём синоптики прогнозируют +27...+32°С. А к выходным станет ещё теплее за счёт прохождения западного циклона, с которым к нам начнёт поступать жаркий воздух из Средней Азии. 3 и 4 сентября воздух прогреется до +29...+34 градусов.