На сколько повысили прожиточный минимум с 1 июня и как от этого увеличатся детские пособия?

Размер прожиточного минимума в России увеличился с 1 июня. Это результат внеплановой индексации, которую по поручению Владимира Путина провело федеральное правительство. Кроме того, выросли также пенсии и МРОТ.

Прожиточный минимум — важный показатель, поскольку на его основе рассчитываются многие пособия, прежде всего — выплаты на детей.

Рассказываем, на сколько проиндексировали прожиточный минимум и какие меры поддержки увеличились вместе с ним.

На сколько увеличился прожиточный минимум с 1 июня 2022 года?

На 10%. Об этом 25 мая объявил Владимир Путин. И подчеркнул, что вместе с этим вырастут и некоторые социальные выплаты.

«Поскольку исходя из его размера устанавливается часть пособий и выплат, это также приведёт к их увеличению, станет дополнительным подспорьем для многих семей с детьми», — объяснил глава государства.

Сколько это в рублях?

Общий прожиточный минимум для Российской Федерации после индексации составил 13 919 рублей, уточнили в Минтруде РФ. Впрочем, в регионах страны этот показатель отличается. Каждый субъект РФ определяет прожиточный минимум самостоятельно, учитывая районные коэффициенты и надбавки.

Кроме того, на самом деле существует несколько видов прожиточного минимума. Например, для трудоспособного населения и для детей эти показатели отличаются.

А какой с 1 июня прожиточный минимум в Алтайском крае?

В Алтайском крае общий прожиточный минимум на душу населения теперь составляет 12 388 рублей. После индексации он вырос больше чем на тысячу: раньше было 11 262 рубля.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения с 1 июня составляет 12 388 рублей.

Для пенсионеров этот показатель равен 11 436 рублям.

Детский прожиточный минимум в Алтайском крае — 12 676 рублей.

Какие пособия увеличились после индексации прожиточного минимума?

Те, размер которых равен прожиточному минимуму или рассчитывается на его основе. В России так начисляют выплаты в связи с рождением первого ребёнка до достижения им трёх лет, а также детские пособия семьям с детьми от 3 до 7 и от 8 до 16 лет.

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Каким теперь будет размер детских выплат в Алтайском крае?

Ежемесячное пособие семьям, в которых родился первый ребёнок, выплачиваемое до его трёхлетия, после индексации составило 12 676 рублей.

Выплаты детям от 3 до 7 и от 8 до 16 лет ранжированные: их размер зависит от дохода каждой семьи. В разных случаях могут выплачивать 50%, 75% или 100% от регионального детского прожиточного минимума.

Соответственно, семьи, которым платят 50%, с 1 июня будут получать 6338 рублей в месяц.

Для тех, кому одобрено пособие в 75%, размер выплаты составит 9507 рублей.

Если семье назначили матподдержку в виде 100% от прожиточного минимума, получать она будет 12 676 рублей в месяц.

Стоит отметить, что такая выплата назначается не семье, а каждому ребёнку по отдельности.

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Правда ли, что после индексации получать выплаты смогут больше семей?

Да. Дело в том, что все эти выплаты предназначены для малоимущих семей. Чтобы определить, положена выплата тому или иному ребёнку, Минсоцзащиты проводит комплексную оценку нуждаемости.

Например, выплаты семьям до трёх лет назначаются в том случае, если доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов на человека.

Детские пособия от 3 до 7 лет и от 8 до 16 лет назначаются семьям, где доход не превышает одного прожиточного минимума на человека.

Поскольку размеры прожиточных минимумов увеличились, то и количество семей, которые могут претендовать на выплаты, тоже выросло. Сколько именно детей смогут дополнительно рассчитывать на матподдержку, пока неизвестно.

Что нужно сделать, чтобы увеличили детские пособия?

Ничего. Индексацию выплат произведут автоматически. Если вы уже получаете матподдержку, она просто начнёт приходить в увеличенном размере.

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Как узнать, имею ли я право получать пособие?

Для этого нужно подать заявление на портале госуслуг. Если ваши жизненные обстоятельства подходят для того, чтобы вам назначили пособие, заявление одобрят и начнут производить выплаты.

Кроме того, заявление можно подать в ближайшем МФЦ или отделении Пенсионного фонда.