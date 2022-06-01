МРОТ в России. На сколько его повысили с 1 июня 2022 года и на что он влияет?

С 1 июня 2022 года в России увеличили МРОТ. Это внеплановая индексация, которую Владимир Путин объявил в ответ на внешнее давление на экономику. В правительстве разработали план по увеличению пенсий и других соцвыплат, чтобы покрыть инфляцию и поддержать население страны.

Рассказываем, на сколько увеличился МРОТ с 1 июня, сколько это в рублях и на что влияет этот показатель.

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Вопрос дня На сколько выросли пенсии в России с 1 июня 2022 года?

На сколько повысили МРОТ в России с 1 июня 2022 года?

На 10%. Такой уровень индексации согласовали в правительстве по поручению Владимира Путина. Ещё в марте 2022 года президент объявил, что пенсии, МРОТ и прожиточный минимум внепланово увеличат. В этом решении глава государства видит достойный ответ на экономические действия западных стран.

«Нам в целом необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни. Наша главная задача — обеспечить и дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума», — пояснил президент на заседании Госсовета, где объявил о внеплановой индексации.

Сколько это в рублях?

С 1 июня 2022 года МРОТ в России не может быть меньше 15 279 рублей. До этого минимальный размер оплаты труда в стране был равен 13 890 рублям. Соответственно, увеличение составило 1389 рублей.

Стоит отметить, что это лишь общий показатель по России. На самом деле в регионах МРОТ будет отличаться, учитывая местные надбавки и районные коэффициенты. Но нигде этот показатель не должен быть ниже 15 279 рублей.

И вообще, что такое этот ваш МРОТ?

МРОТ — это минимальный размер оплаты труда в стране. Под этим показателем понимают самый нижний порог оплаты, которую гражданин России должен получать за месяц работы. Соответственно, официально месячная зарплата не может быть меньше МРОТ.

У кого увеличится зарплата после повышения МРОТ?

Поскольку МРОТ — минимальный показатель, в первую очередь повышение скажется на гражданах с небольшой зарплатой. По данным Минтруда РФ, индексация увеличит зарплату у четырёх миллионов россиян.

Могу ли я получать зарплату меньше МРОТ?

Такое возможно. Во-первых, если вы работаете на неполной ставке, платить зарплату больше МРОТ вам не обязаны. Во-вторых, под заработной платой в законе подразумеваются начисления до вычета налогов. Соответственно, после всех отчислений сумма будет меньше: такая ситуация не считается нарушением со стороны работодателя.

На что ещё влияет МРОТ и что увеличится после его индексации?

От МРОТ зависит не только уровень зарплат в стране. Этот показатель используют для расчёта некоторых выплат и пособий. Поэтому с 1 июня увеличился размер некоторых мер поддержки: в первую очередь, пособия по безработице, оплаты больничного листа и пособия для беременных.