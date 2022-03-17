Почему заблокировали Instagram и нарушу ли я закон, если продолжу там сидеть?

В России с 14 марта ограничили доступ к Instagram. Основанием для этого стало решение Генпрокуратуры от 11 марта. Ведомство обратилось в суд с требованием признать Meta (ей принадлежат соцсети Facebook и Instagram) экстремистской организацией и запретить её деятельность в России. Между тем российские пользователи не желают мириться с потерей привычных соцсетей и ищут способы обойти запрет. Насколько это законно и могут ли признать экстремистом за аккаунт в Instagram, разбирался amic.ru.

Почему заблокировали Instagram в России? Meta Platforms после начала специальной военной операции на Украине временно сняла в соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. Это беспрецедентная ситуация. Раньше ни в каких случаях и ни при каких конфликтах стран компания ничего подобного не допускала. Ситуация вызвала возмущение со стороны России. От Генпрокуратуры РФ последовало требование заблокировать соцсеть на территории страны. Руководство Meta попыталось «переобуться в воздухе», заявив, что призывы разрешаются только на территории Украины, чтобы её жители могли «выпустить пар». Однако это не помогло и 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть. А Генеральная прокуратура обратилась в суд с требованием признать Meta Platforms Inc экстремистской организацией.

Это значит, что нужно срочно удалить аккаунт в Instagram? Пока никто такие требования пользователям не выставлял. К тому же суд ещё не принял никакого решения в отношении компании Meta. Поэтому с удалением аккаунтов можно не торопиться. Хотя юристы признают, что с такой ситуацией столкнулись впервые и точного ответа, как действовать в этих случаях, — нет.

Мне советуют использовать VPN для доступа к заблокированным сайтам. Насколько это законно? Пока Meta не признана экстремистской организацией, пользование её платформами, в том числе и с помощью VPN, не противоречит действующему законодательству. Для россиян не установлена никакая ответственность за применение VPN и доступ к тем ресурсам, которые были в России заблокированы. Такая ответственность касается тех операторов связи, которые предоставляют доступ в интернет, но не блокируют доступ к запрещённым ресурсам. В некоторых случаях могут владельцев сайтов или каких-то аккаунтов привлекать к ответственности за распространение экстремистской информации, но читать пока можно всё", — сказал в интервью радио Sputnik управляющий партнёр Коллегии медиаюристов Фёдор Кравченко.

Но ведь Instagram признали экстремистским. Могут ли меня тоже признать экстремистом за использование этой соцсети? Нет. Россияне, которые продолжат посещать заблокированную соцсеть, не будут считаться экстремистами, заверил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Более того, пользователи не будут нести ответственность за публикации в Instagram даже после возможного признания её экстремистской, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Впрочем, если сам пост будет нарушать закон, вас ждут проблемы.

А точно мне ничего не будет? К сожалению, пока не точно. Несмотря на заверения чиновников, вопрос всё ещё остаётся открытым. Поскольку подобных инцидентов, как с Instagram, в России ещё не было, никакой правовой практики в этой сфере нет. Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за участие в экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 282.2 УК) в виде штрафа до 600 000 рублей вплоть до лишения свободы на срок до шести лет. В соответствии с п. 20 постановления Пленума Верховного Суда от 28.06.2011 № 11 (ред. от 28.10.2021) «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» под участием в деятельности экстремистской организации понимается совершение лицом умышленных действий, непосредственно относящихся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации (проведение бесед в целях пропаганды деятельности запрещённой организации, непосредственное участие в проводимых мероприятиях и т. п.). Если трактовать закон буквально, то человека вполне могут привлечь к уголовной ответственности, если найдут у него в телефоне аккаунт в Instagram. Будет ли этот риск реальным, станет понятно в ближайшем будущем. Впрочем, Meta пока не признали экстремистской организацией в России.

Кому грозит наказание за использование Instagram? Если Meta всё же признают экстремистской организацией, уголовная ответственность может грозить рекламодателям. Так считает управляющий партнёр одной из юридических компаний Саркис Дарбинян. По его мнению, перевод денег на счета Meta или её дочерних компаний могут стать преступлением. Финансирование экстремистской организации, а также использование её логотипов и символики запрещены, напомнил юрист. «Если рекламодатели размещают рекламу в соцсети и платят за эти инструменты компании, то это может быть расценено как финансирование экстремистской организации», — рассказал Дарбинян «Интерфаксу».