При какой температуре воздуха зимой можно не ходить на работу и в школу?

Крепкие сибирские морозы установились в Алтайском крае. О том, что при аномально низких температурах детей можно не водить в школу и в детский сад, знают практически все родители. Но мало кто знает, что также является основанием для сокращения рабочего дня или полной его отмены. Подробнее рассказываем в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

Когда работа на улице должна быть приостановлена?

Работа в холодное время на открытом воздухе или в закрытых неотапливаемых помещениях регулируется статьёй 109 Трудового кодекса РФ. Критической считается температура -25...-30°С, если ветер не превышает трёх баллов, а также если столбики термометров показывают отметку -35 градусов даже без ветра.

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При температуре -25°С с ветром более трёх баллов или температуре -30°С без ветра работа каменщиков прекращается. Работа представителей других профессий, связанных с пребыванием на открытом воздухе, прекращается при температуре -27°С с ветром более трёх баллов или температуре -35°С без ветра. На деле эти правила работодателями редко соблюдаются.

При низких температурах нормой закона также предусмотрены дополнительные перерывы для обогрева, которые включаются в общее рабочее время. Количество таких перерывов и их срок должно определить руководство.

Необходимо отметить, что для этих целей в помещениях в обязательном порядке должны быть установлены обогреватели для рук и ног, в самом месте обогрева должно быть минимум +21 градус. Обогрев в тёплом помещении без таких отопительных приборов и уж тем более у костров является прямым нарушением закона.

При этом законодательство не содержит норм, предписывающих доплачивать за работу на морозе.

Что насчёт офисных работников?

Здесь тоже есть определённые нюансы относительно температуры, но они напрямую связаны со спецификой занятости.

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Условия труда регулируются санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». Согласно документу, те, кто работает в помещениях, условно разделяются на пять категорий:

* 1а — сидячая работа (управленцы, офисные работники, рабочие в швейных цехах и т.д.). Температура +22...+24°С.

* 1б — рабочий день на ногах (продавцы-консультанты). Температура +21...+23°С.

* 2а — работа предполагает некоторое физическое напряжение (экскурсоводы). Температура +19...+21°С.

* 2б — физическая работа, связанная с ходьбой и переносом тяжестей до десяти килограммов (рабочие заводов). Температура +17...+19°С.

* 3 — тяжёлый физический труд (грузчики, кузнецы, литейщики). Температура +16...+18°С.

Если температурный режим на работе не соблюдается, сотрудник вправе требовать сокращения рабочего дня. Если столбики термометров показывают на один градус меньше нормы, рабочее время должно быть меньше на один час. Если в помещении холоднее чем 12 градусов, рабочий день должен быть полностью отменён. При этом сотруднику работодатель обязан оплатить простой в размере не менее двух третей от тарифной ставки.

Напомните, когда детей можно не водить в школу

Занятия в школах и детских садах даже в морозы не отменяют, но родители в холода имеют право не водить детей в эти учреждения. Пропуском по уважительной причине для учеников начальной школы являются морозы -25 градусов и ниже.

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Школьники с пятого по девятый класс могут прогулять в -30 градусов, старшеклассники — в морозы крепче -35 градусов.

Если вы решили не отпускать ребёнка в школу, сообщите о своём решении классному руководителю или в администрацию школы по телефону, а затем в письменном виде. Пропущенную программу нужно будет навёрстывать.

Впервые материал был опубликован 17 ноября 2016 года



