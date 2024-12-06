22-летний Богдан Выприцкий несколько лет защищал ворота уфимского "Толпара"

06 декабря 2024, 16:28, ИА Амител

Фото: Markus Spiske / unsplash.com

Воспитанник башкирской школы хоккея прибыл на просмотр в "Динамо-Алтай". Как сообщают в пресс-службе барнаульцев, клуб может заключить контракт с вратарем Богданом Выприцким.

Он родился в 2002 году в Башкортостане. Является воспитанником уфимского "Салавата Юлаева". Несколько лет защищал ворота уфимского "Толпара" в Молодежной лиге. Также тренировался в основе "Салавата Юлаева". Этот сезон Выприцкий начинал в составе "Южного Урала" из Орска.

Между тем сегодня "Динамо-Алтай" дома проведет очередную игру чемпионата ВХЛ. Соперником барнаульцев станет красноярский "Сокол". Сейчас обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. Динамовцы занимают 21-е место из 33. "Сокол" на 28-й строке. Матч пройдет на льду "Титов-Арены" и начнется в 19:00.