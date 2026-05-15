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"Вот труп лежит". Обвиняемый в убийстве подростка записал видео и отправил друзьям

Мужчина с абсолютным спокойствием комментировал произошедшее

15 мая 2026, 12:58, ИА Амител

Мальчика жестоко убили в селе Усть-Иша / Фото: Telegram-канал Baza
Мальчика жестоко убили в селе Усть-Иша / Фото: Telegram-канал Baza

22-летний житель села Усть-Иша, которого подозревают в жестоком убийстве 15-летнего подростка, записал видео с мертвым мальчиком и отправил друзьям, пишет "КП-Барнаул".

О жестоком убийстве, произошедшем еще 17 апреля, стало известно 13 мая. Как заявлялось, от семьи мальчика якобы скрывают подробности расследования, а в отношении матери погибшего завели два административных дела. Позже стало известно, что в связи со статусом задержанного дело расследует Военный следственный отдел СК России по Барнаульскому гарнизону. При этом его товарищ, который присутствовал во время убийства, проходит как свидетель. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.

На видео мужчина сначала снимает себя, а затем переводит камеру на своего 40-летнего товарища — хозяина дома, где было совершено убийство.

«Вон друган мой спит, а вот я, получается. Вот труп лежит. Готовый», — с абсолютным спокойствием говорит мужчина.

На кадрах тело мальчика лежит в крови.

Ранее родные жестоко убитого подростка рассказали, что над мальчиком "издевались всю ночь". По словам брата, он только с третьего раза смог подойти к гробу, а маму пришлось обколоть успокоительными, чтобы она смогла попрощаться с сыном.

Мальчика жестоко убили в селе Усть-Иша / Фото: Telegram-канал Baza

52 ранения. Что известно о жестоком убийстве 15-летнего мальчика в алтайском селе

Родственники утверждают, что у подростка сильно изуродованы руки и лицо, а некоторые пальцы почти отрезаны
НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край Убийство громкое дело
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Комментарии 10

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Буревестник

13:07:20 15-05-2026

зверье

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гость

13:33:48 15-05-2026

надеюсь, эти нелюди сполна заплатят за содеянное...

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Гость

13:44:17 15-05-2026

гость (13:33:48 15-05-2026) надеюсь, эти нелюди сполна заплатят за содеянное...... Их расстреливать надо. Но у нас во имя Запада приостановлен расстрел.Тогда бы надо говори ть, что по закону суд их приговаривает к расстрелу, но из-за приостановки дапнного закона преступник приговаривается ,например, к пожизненному.

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Гость

11:24:20 16-05-2026

Буревестник (13:07:20 15-05-2026) зверье... Звери так не делают!

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Гость

13:22:08 15-05-2026

нет слов....

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Катя

15:14:05 15-05-2026

Почему нет расстрела???

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Гость

15:56:01 15-05-2026

Там F ка у убийцы... Спишут...

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Гость

10:05:28 16-05-2026

Гость (15:56:01 15-05-2026) Там F ка у убийцы... Спишут... ... Ждёт его веселенькое путешествие в стены с интенсивным наблюдением тогда. Это хуже чем пожизненное .

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Клим

14:07:29 16-05-2026

ну если убитый за языком не следил, что его по головке нужно было погладить?
вот его и погладили, а вообще урок малолеткам нефиг бухать с кем попало.


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Гость

01:39:57 20-05-2026

Клим (14:07:29 16-05-2026) ну если убитый за языком не следил, что его по головке нужно... А что за слова должны убивать ? По вашему просто звучит так , и вы наверное можете тогда убить за слова

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