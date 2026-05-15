"Вот труп лежит". Обвиняемый в убийстве подростка записал видео и отправил друзьям

Мужчина с абсолютным спокойствием комментировал произошедшее

15 мая 2026, 12:58, ИА Амител

Мальчика жестоко убили в селе Усть-Иша / Фото: Telegram-канал Baza

22-летний житель села Усть-Иша, которого подозревают в жестоком убийстве 15-летнего подростка, записал видео с мертвым мальчиком и отправил друзьям, пишет "КП-Барнаул".

О жестоком убийстве, произошедшем еще 17 апреля, стало известно 13 мая. Как заявлялось, от семьи мальчика якобы скрывают подробности расследования, а в отношении матери погибшего завели два административных дела. Позже стало известно, что в связи со статусом задержанного дело расследует Военный следственный отдел СК России по Барнаульскому гарнизону. При этом его товарищ, который присутствовал во время убийства, проходит как свидетель. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.

На видео мужчина сначала снимает себя, а затем переводит камеру на своего 40-летнего товарища — хозяина дома, где было совершено убийство.

«Вон друган мой спит, а вот я, получается. Вот труп лежит. Готовый», — с абсолютным спокойствием говорит мужчина.

На кадрах тело мальчика лежит в крови.

Ранее родные жестоко убитого подростка рассказали, что над мальчиком "издевались всю ночь". По словам брата, он только с третьего раза смог подойти к гробу, а маму пришлось обколоть успокоительными, чтобы она смогла попрощаться с сыном.