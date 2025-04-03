НОВОСТИОбщество

"Впереди планеты". Эксперт прокомментировал заявления о повышении пенсионного возраста

Политолог заявил amic.ru, что повышение возраста молодежи не означает повышение возрастной планки для пенсионеров

03 апреля 2025, 12:15, ИА Амител

Российские банкноты и монеты / Фото: amic.ru
Российские банкноты и монеты / Фото: amic.ru

Заявления об очередном повышении пенсионного возраста в России не имеют под собой основания и делаются большей частью ради пиара, объяснил amic.ru политолог и руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что высказывания главы Минздрава РФ Мурашко свидетельствуют о том, что подготовка к увеличению возраста для выхода на пенсию до 70 лет уже идет. По мнению депутата, "когда закончится повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин, то именно новации господина Мурашко станут основанием для того, чтобы еще больше повысить пенсионный возраст, чтобы продолжить достижения и оставлять людей работать и в 70 лет, и, может быть, в более старшем возрасте". Ранее министр здравоохранения РФ Мурашко высказался в поддержку увеличения возраста молодежи до 44 лет, сочтя это предложение "вполне рациональным".

"Заявления о новой пенсионной реформе в стране делаются политиками, чтобы привлечь к себе внимание. Если мы посмотрим на другие страны, то увидим, что в мире средний возраст выхода на пенсию составляет именно 65 лет. Не думаю, что Россия будет в этом плане идти впереди планеты и поднимать его до 70 лет", – уверен Константин Калачев.

Он напомнил, что есть также чисто российские особенности, не позволяющие далее поднимать возрастную планку для пенсионеров:

"Предыдущая пенсионная реформа, напомню, прошла далеко не на ура. Вряд ли власти собираются подрывать социальную стабильность очередным новшеством. К тому же состояние экономики, достаточно неплохое, и средняя продолжительность жизни не дают поводов для таких решений. В ближайшие годы мы вряд ли увидим изменения в этом плане".

Что касается возможного повышения возраста молодежи, то здесь Россия последует мировым тенденциям, указывает Калачев.

"Как известно, недавно Всемирная организация здравоохранения признала молодежью людей от 18 до 44 лет. В России молодой возраст пока с 18 до 35 лет. Здесь мы просто принимаем мировые стандарты. Так что Делягин как представитель парламентской оппозиции может делать различные заявления для саморекламы, но с реальностью они не имеют ничего общего", – уверен политолог.

Источник amic.ru, близкий к аналитическому аппарату Госдумы, сообщил, что идея повышения пенсионного возраста до 67 лет в начале 2020-х годов действительно поднималась в разговорах некоторых депутатов и чиновников.

"Однако позднее этот вопрос перестали обсуждать, тогда были распространены материалы с подробными данными о том, в каком возрасте и чем наши сограждане болеют. Видимо, посчитали, что далее будоражить общество не стоит. А сейчас, в условиях СВО и конфликта с Западом, на такие шаги власть не пойдет", – уверен собеседник.

пенсии Мнения экспертов

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

12:41:51 03-04-2025

до 70 лет --- до сих пор идут разговоры, что как-то нас кинули с пенсионным возрастом до 65, возможно для этого вкинули новость, что радуйтесь, что хоть не до 70

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

12:44:45 03-04-2025

Сколько раз мы это уже слышали, а в итоге многие остались вообще без пенсии. 😎

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:44:53 03-04-2025

Да были бы рабочие места с достойной оплатой! А мы сможем и до 75 годиков работать прямо в деревянном костюме. А денежки пенсионный фонд освоит.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

13:02:24 03-04-2025

Мы тоже думали тогда,что подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью,однако реальность подтвердила намерения.Так что ,не знаю ,как там насчёт пиара депутата Делягина.Нет дыма без огня.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:38 03-04-2025

Повышение возраста молодёжи - первый шаг к повышению пенсионного возраста.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Oldpunker

14:34:46 03-04-2025

Я охреневаю- то, когда нашим "слугам" выгодно- ВОЗ-корумпирована насквозь и полностью дискредитировала себя. А тут - мнение ВОЗ очень даже является аргументом.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:16 03-04-2025

Как эти эксперты, депутаты, чиновники, народ ненавидят.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:01:52 03-04-2025

спасибо партиям за это!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:56 03-04-2025

Теперь то понимать начали , кто такие враги народа. А то рассказывают сказки о безвинных боярах.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:18 03-04-2025

То есть вам, чтобы возбудиться достаточно пары слов человека, который никто и ничего из себя не представляет? Как вы в обычной жизни то живете? Вами манипулируют, а вы и рады исполнять? Вас можно назвать разумными и рациональными людьми?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

09:10:18 04-04-2025

Гость (17:09:18 03-04-2025) То есть вам, чтобы возбудиться достаточно пары слов человека... А почему вы считаете ,что этот человек ничего из себя не представляет?У него то будет побольше информации, чем у нас с вами об этом вопросе.Не моча же ему в голову ударила ,чтобы сделать такое заявление?Значит есть какие то основания для этого,значит ,надо полагать,там вовсю идут такие разговоры.Он просто это огласил вслух,озвучил публично.Так ,что при чём тут манипуляция?У меня нет оснований ему не доверять.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров