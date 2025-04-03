"Впереди планеты". Эксперт прокомментировал заявления о повышении пенсионного возраста
Политолог заявил amic.ru, что повышение возраста молодежи не означает повышение возрастной планки для пенсионеров
03 апреля 2025, 12:15, ИА Амител
Заявления об очередном повышении пенсионного возраста в России не имеют под собой основания и делаются большей частью ради пиара, объяснил amic.ru политолог и руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что высказывания главы Минздрава РФ Мурашко свидетельствуют о том, что подготовка к увеличению возраста для выхода на пенсию до 70 лет уже идет. По мнению депутата, "когда закончится повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин, то именно новации господина Мурашко станут основанием для того, чтобы еще больше повысить пенсионный возраст, чтобы продолжить достижения и оставлять людей работать и в 70 лет, и, может быть, в более старшем возрасте". Ранее министр здравоохранения РФ Мурашко высказался в поддержку увеличения возраста молодежи до 44 лет, сочтя это предложение "вполне рациональным".
"Заявления о новой пенсионной реформе в стране делаются политиками, чтобы привлечь к себе внимание. Если мы посмотрим на другие страны, то увидим, что в мире средний возраст выхода на пенсию составляет именно 65 лет. Не думаю, что Россия будет в этом плане идти впереди планеты и поднимать его до 70 лет", – уверен Константин Калачев.
Он напомнил, что есть также чисто российские особенности, не позволяющие далее поднимать возрастную планку для пенсионеров:
"Предыдущая пенсионная реформа, напомню, прошла далеко не на ура. Вряд ли власти собираются подрывать социальную стабильность очередным новшеством. К тому же состояние экономики, достаточно неплохое, и средняя продолжительность жизни не дают поводов для таких решений. В ближайшие годы мы вряд ли увидим изменения в этом плане".
Что касается возможного повышения возраста молодежи, то здесь Россия последует мировым тенденциям, указывает Калачев.
"Как известно, недавно Всемирная организация здравоохранения признала молодежью людей от 18 до 44 лет. В России молодой возраст пока с 18 до 35 лет. Здесь мы просто принимаем мировые стандарты. Так что Делягин как представитель парламентской оппозиции может делать различные заявления для саморекламы, но с реальностью они не имеют ничего общего", – уверен политолог.
Источник amic.ru, близкий к аналитическому аппарату Госдумы, сообщил, что идея повышения пенсионного возраста до 67 лет в начале 2020-х годов действительно поднималась в разговорах некоторых депутатов и чиновников.
"Однако позднее этот вопрос перестали обсуждать, тогда были распространены материалы с подробными данными о том, в каком возрасте и чем наши сограждане болеют. Видимо, посчитали, что далее будоражить общество не стоит. А сейчас, в условиях СВО и конфликта с Западом, на такие шаги власть не пойдет", – уверен собеседник.
12:41:51 03-04-2025
до 70 лет --- до сих пор идут разговоры, что как-то нас кинули с пенсионным возрастом до 65, возможно для этого вкинули новость, что радуйтесь, что хоть не до 70
12:44:45 03-04-2025
Сколько раз мы это уже слышали, а в итоге многие остались вообще без пенсии. 😎
12:44:53 03-04-2025
Да были бы рабочие места с достойной оплатой! А мы сможем и до 75 годиков работать прямо в деревянном костюме. А денежки пенсионный фонд освоит.
13:02:24 03-04-2025
Мы тоже думали тогда,что подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью,однако реальность подтвердила намерения.Так что ,не знаю ,как там насчёт пиара депутата Делягина.Нет дыма без огня.
14:04:38 03-04-2025
Повышение возраста молодёжи - первый шаг к повышению пенсионного возраста.
14:34:46 03-04-2025
Я охреневаю- то, когда нашим "слугам" выгодно- ВОЗ-корумпирована насквозь и полностью дискредитировала себя. А тут - мнение ВОЗ очень даже является аргументом.
15:15:16 03-04-2025
Как эти эксперты, депутаты, чиновники, народ ненавидят.
16:01:52 03-04-2025
спасибо партиям за это!
16:09:56 03-04-2025
Теперь то понимать начали , кто такие враги народа. А то рассказывают сказки о безвинных боярах.
17:09:18 03-04-2025
То есть вам, чтобы возбудиться достаточно пары слов человека, который никто и ничего из себя не представляет? Как вы в обычной жизни то живете? Вами манипулируют, а вы и рады исполнять? Вас можно назвать разумными и рациональными людьми?
09:10:18 04-04-2025
Гость (17:09:18 03-04-2025) То есть вам, чтобы возбудиться достаточно пары слов человека... А почему вы считаете ,что этот человек ничего из себя не представляет?У него то будет побольше информации, чем у нас с вами об этом вопросе.Не моча же ему в голову ударила ,чтобы сделать такое заявление?Значит есть какие то основания для этого,значит ,надо полагать,там вовсю идут такие разговоры.Он просто это огласил вслух,озвучил публично.Так ,что при чём тут манипуляция?У меня нет оснований ему не доверять.