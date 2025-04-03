"Впереди планеты". Эксперт прокомментировал заявления о повышении пенсионного возраста

Политолог заявил amic.ru, что повышение возраста молодежи не означает повышение возрастной планки для пенсионеров

03 апреля 2025, 12:15, ИА Амител

Российские банкноты и монеты / Фото: amic.ru

Заявления об очередном повышении пенсионного возраста в России не имеют под собой основания и делаются большей частью ради пиара, объяснил amic.ru политолог и руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что высказывания главы Минздрава РФ Мурашко свидетельствуют о том, что подготовка к увеличению возраста для выхода на пенсию до 70 лет уже идет. По мнению депутата, "когда закончится повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин, то именно новации господина Мурашко станут основанием для того, чтобы еще больше повысить пенсионный возраст, чтобы продолжить достижения и оставлять людей работать и в 70 лет, и, может быть, в более старшем возрасте". Ранее министр здравоохранения РФ Мурашко высказался в поддержку увеличения возраста молодежи до 44 лет, сочтя это предложение "вполне рациональным".

"Заявления о новой пенсионной реформе в стране делаются политиками, чтобы привлечь к себе внимание. Если мы посмотрим на другие страны, то увидим, что в мире средний возраст выхода на пенсию составляет именно 65 лет. Не думаю, что Россия будет в этом плане идти впереди планеты и поднимать его до 70 лет", – уверен Константин Калачев.

Он напомнил, что есть также чисто российские особенности, не позволяющие далее поднимать возрастную планку для пенсионеров:

"Предыдущая пенсионная реформа, напомню, прошла далеко не на ура. Вряд ли власти собираются подрывать социальную стабильность очередным новшеством. К тому же состояние экономики, достаточно неплохое, и средняя продолжительность жизни не дают поводов для таких решений. В ближайшие годы мы вряд ли увидим изменения в этом плане".

Что касается возможного повышения возраста молодежи, то здесь Россия последует мировым тенденциям, указывает Калачев.

"Как известно, недавно Всемирная организация здравоохранения признала молодежью людей от 18 до 44 лет. В России молодой возраст пока с 18 до 35 лет. Здесь мы просто принимаем мировые стандарты. Так что Делягин как представитель парламентской оппозиции может делать различные заявления для саморекламы, но с реальностью они не имеют ничего общего", – уверен политолог.

Источник amic.ru, близкий к аналитическому аппарату Госдумы, сообщил, что идея повышения пенсионного возраста до 67 лет в начале 2020-х годов действительно поднималась в разговорах некоторых депутатов и чиновников.