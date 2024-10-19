Врач назвала факторы риска развития деменции в молодом возрасте
В группу риска в том числе входят люди с ожирением, малоподвижным образом жизни, несбалансированным питанием и вредными привычками
19 октября 2024, 22:45, ИА Амител
Деменция угрожает не только пожилым, но и молодым людям, предупредила невролог Екатерина Демьяновская в разговоре с изданием "Доктор Питер".
По ее словам, основной причиной снижения когнитивных способностей у молодежи является сосудистая деменция, вызванная нарушением кровоснабжения мозга. Это может происходить у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, атеросклерозом и диабетом.
Также в группу риска входят люди с ожирением, малоподвижным образом жизни, несбалансированным питанием и вредными привычками. Более того, вероятность развития деменции увеличивает генетическая предрасположенность к заболеваниям центральной нервной системы.
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