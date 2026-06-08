Если планируете поездку, выпейте квас или кефир заранее либо сделайте паузу перед выездом

08 июня 2026, 16:33, ИА Амител

Квас / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Квас, кефир и безалкогольное пиво, несмотря на отсутствие алкоголя, могут ухудшать способность управлять автомобилем. Антон Рудковский, психиатр-нарколог из клиники "АлкоСпас", подчеркнул в беседе с "Газетой.ru", что важно учитывать не только состав этих напитков, но и условия их употребления.

«По закону безалкогольные напитки могут содержать до 0,5% этанола. Хотя такая концентрация обычно не вызывает опьянения, ее может зафиксировать алкотестер. Квас и кефир, как продукты брожения, содержат небольшое количество этанола, что редко влияет на реакцию человека», — добавил он.

Безалкогольное пиво, даже после обработки, может содержать минимальные следы алкоголя. С точки зрения медицины такое количество спирта не вызывает опьянения и не влияет на координацию. Однако алкотестер может обнаружить этанол, особенно если напиток свежий. Это явление известно как остаточный эффект. Этиловый спирт остается в полости рта и дыхательных путях короткое время, после чего его концентрация снижается до нуля. Врачи советуют подождать 10–15 минут после употребления кваса, кефира или безалкогольного пива перед началом вождения.

«Регулярное употребление этих напитков может привести к накоплению этанола в организме, что может повлиять на результаты тестов на алкоголь, хотя такие случаи редки», — подчеркнул Рудковский.

Необходимо учитывать и индивидуальные особенности: усталость, недостаток сна или прием медикаментов могут снижать концентрацию и реакцию, заключил специалист.