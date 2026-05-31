Авто в России будут блокировать двигатель из-за паров алкоголя в салоне

Соответствующее поручение дало правительство РФ

31 мая 2026, 08:37, ИА Амител

Водитель за рулем автомобиля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России могут появиться системы блокировки двигателя автомобиля при наличии паров алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя, следует из плана мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденного правительством.

В документе говорится об определении критериев применения систем блокирования запуска двигателя при выявлении паров алкоголя. Такие устройства называют алкозамками. Ответственными за реализацию стали Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры.

В рамках стратегии также предусмотрена разработка систем, которые будут собирать информацию о состоянии водителя, в том числе выявлять признаки сна или отвлечения от дороги.

Кроме того, планируется создание устройств для дистанционного контроля скорости движения автомобиля, манеры вождения и соблюдения режима труда и отдыха. Их применение будет зависеть от потенциальных рисков эксплуатации разных типов транспортных средств и видов перевозок.