Авто в России будут блокировать двигатель из-за паров алкоголя в салоне
Соответствующее поручение дало правительство РФ
31 мая 2026, 08:37, ИА Амител
В России могут появиться системы блокировки двигателя автомобиля при наличии паров алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя, следует из плана мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденного правительством.
В документе говорится об определении критериев применения систем блокирования запуска двигателя при выявлении паров алкоголя. Такие устройства называют алкозамками. Ответственными за реализацию стали Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры.
В рамках стратегии также предусмотрена разработка систем, которые будут собирать информацию о состоянии водителя, в том числе выявлять признаки сна или отвлечения от дороги.
Кроме того, планируется создание устройств для дистанционного контроля скорости движения автомобиля, манеры вождения и соблюдения режима труда и отдыха. Их применение будет зависеть от потенциальных рисков эксплуатации разных типов транспортных средств и видов перевозок.
08:49:11 31-05-2026
Будет ставиться за счёт владельца. Стоить в районе 20 ки-30 ки .
Сделают как ОСАГО обязательным.
Не поставил -сиди дома ,хоть бухаешь хоть нет.
Лет пять назад купили икс трэйла косорульного,в деревне бухали до утра.Поспали часок и вот уже 9.00,сельпо приглашает так сказать поправить здоровье.
Бац,а машина не заводится. Стартер крутит ,а движка не пускается и чёт там покемонка матерится.
Ну нет так нет -пошли пешком.Поправились . тут какой то знакомый приехал ,оооо...какая машина ...Дайте прокатиться -да она не заводится. Чувак садится ,ключ трынь -завелась .
Потом оказалось что там такая приблуда и стояла.
09:04:23 31-05-2026
А запах от пассажира если, то что? Какое это имеет отношение к водителю? Да кто это купит вообще?
10:32:19 01-06-2026
Гость (09:04:23 31-05-2026) А запах от пассажира если, то что? Какое это имеет отношение... в багажник синего
09:38:28 31-05-2026
Четыре бухих пассажира в салоне и трезвый водитель никуда не поедет. Ништяк придумали. Даже не смешно.
12:36:12 31-05-2026
Гость (09:38:28 31-05-2026) Четыре бухих пассажира в салоне и трезвый водитель никуда не... Вечером 31 декабря город будет в пробках из пешеходов. Кто-то новый год встретит в пешем пути.
Автобусы вообще исчезнут с улиц
12:57:18 01-06-2026
Гость (09:38:28 31-05-2026) Четыре бухих пассажира в салоне и трезвый водитель никуда не... действительно.
гости разъезжаются со свадьбы, водитель трезвый. Что теперь, гостям пешком идти сотни км., или всем трезвенниками стать? Глупость полная.
10:57:36 31-05-2026
А как такси?
11:07:48 31-05-2026
Это пьяного и подвезти нельзя будет?
18:07:53 31-05-2026
Гость (11:07:48 31-05-2026) Это пьяного и подвезти нельзя будет?... Есть специальные экипажи. Подвозят до учреждения...
11:08:00 31-05-2026
Можно, а зачем?
Свадьбы пешком теперь?
11:12:31 31-05-2026
Прямое несоответствие заголовка и текста статьи, искажающее смысл. Алкозамок по составу воздуха в _салоне_ не даст перевозить и чуть выпивших пассажиров.
11:15:55 31-05-2026
А система будет различать водителя и пассажиров?
11:28:37 31-05-2026
Давно пора и блокировку на переходе
11:51:04 31-05-2026
Проходили же уже т.н. алкозамки и на КАМАЗах, и на собиравшихся у нас Хундаях. Трезвые водители не могут завести автомобили. Намучились все, кто хапнул ЭТО! В итоге выкинули алкозамки. Где-то на складе остались ещё и чей-то сыночек хочет их продать, чтобы купить очередную Ламбу?
13:05:21 31-05-2026
В итоге выкинули алкозамки. Где-то на складе остались ещё и чей-то сыночек хочет их продать, чтобы купить очередную Ламбу
146%!!!
13:16:24 31-05-2026
Сделайте лучше - если поворотник не включил, хрясь по башке колотушкой
15:17:05 31-05-2026
Вы автомобиль изобретите сначала. То, что вы называете грантой, вестой, нивой и т.д. - жалкая пародия лошади.
17:58:27 31-05-2026
Я буду долго гнать велосипед, ….
19:53:53 31-05-2026
Можно рикши. Или красивее карета с ямщиком на лошадиной тяге. Ещё были брички. полно вариантов.