Врач рассказал, по каким признакам можно отличить естественную красоту от пластики

Об операции, в частности, могут говорить неестественная упругость кожи и отсутствие мимики

19 ноября 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пластическую операцию выдают внешние и поведенческие признаки, но все не так очевидно. Об этом "Секрету фирмы" рассказал пластический хирург Валерий Сусин.

По словам специалиста, о пластике может свидетельствовать асимметрия лица или тела, неестественная упругость кожи, отсутствие мимики и необычная подтянутость лица, а также рубцы в специфических местах (на груди, лице или, например, вокруг ушей).

Помимо этого, об операции могут говорить поведение, сильные изменения во внешности за небольшое время, а также если грудь резко стала больше или изменилась форма носа.

Хирург при этом подчеркивает: однозначно утверждать о наличии пластической операции только на основе внешности нельзя, так как многие из этих признаков могут иметь и другие причины. Специалист рекомендует делать выводы осторожно, уважая право на приватность и личное решение.

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