Врач рассказал, по каким признакам можно отличить естественную красоту от пластики
Об операции, в частности, могут говорить неестественная упругость кожи и отсутствие мимики
19 ноября 2023, 07:30, ИА Амител
Пластическую операцию выдают внешние и поведенческие признаки, но все не так очевидно. Об этом "Секрету фирмы" рассказал пластический хирург Валерий Сусин.
По словам специалиста, о пластике может свидетельствовать асимметрия лица или тела, неестественная упругость кожи, отсутствие мимики и необычная подтянутость лица, а также рубцы в специфических местах (на груди, лице или, например, вокруг ушей).
Помимо этого, об операции могут говорить поведение, сильные изменения во внешности за небольшое время, а также если грудь резко стала больше или изменилась форма носа.
Хирург при этом подчеркивает: однозначно утверждать о наличии пластической операции только на основе внешности нельзя, так как многие из этих признаков могут иметь и другие причины. Специалист рекомендует делать выводы осторожно, уважая право на приватность и личное решение.
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13:14:19 19-11-2023
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07:51:16 20-11-2023
Гость (13:14:19 19-11-2023) Интересно, Леонид Ильич Брежнев и последущие за ним делали п... нет, у него 4 инсульта было