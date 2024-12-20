Врачей освободили от уголовной ответственности за оказание "небезопасных услуг"

В Совфеде отметили, что 238-я статья УК для врачей как дубина – устрашающая, но неэффективная

20 декабря 2024, 17:15, ИА Амител

Врачи в больнице / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Врачей освободили от уголовной ответственности по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает "СенатИнформ".

Статья 238 УК РФ предусматривает, что за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следуют санкции, в том числе наказание в виде лишения свободы сроком на два года, а в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти – на шесть лет. Если такие деяния привели к смерти двух и более лиц, максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет.

"Действие настоящей статьи не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи", – говорится в тексте закона.

Как отметил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале, указанная статья – единственная "немедицинская" статья Уголовного кодекса. И процент приговоров по части возбужденных уголовных дел в отношении медиков крайне мал – порядка 10%.

"Можно сказать, что 238-я статья для врачей как дубина – устрашающая, но неэффективная", – подчеркнул Клишас.

Ранее сенатор Дарья Лантратова заявила, что закон призван исключить несправедливое отношение к врачам.