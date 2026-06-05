Все больше женщин в России выбирают роль "мамы выходного дня"
Критики считают, что разлука с матерью может негативно сказаться на психологическом состоянии детей
05 июня 2026, 18:20, ИА Амител
В России набирает популярность тренд, который можно назвать "мамой выходного дня". Все больше женщин передают своих детей на постоянное проживание отцам, а сами лишь изредка навещают их, сообщает Telegram-канал Baza.
«На смену традиционным "бежевым" матерям приходят так называемые мамы-"папочки". Женщины добровольно отдают права на полную опеку отцам и ограничиваются визитами к детям только по выходным. Вместо длительных судебных разбирательств они предпочитают заключать мировые соглашения», — пишет издание.
Количество женщин, выбирающих такой подход к воспитанию детей, растет. Они утверждают, что отец может быть таким же полноценным родителем, как и мать, поэтому передача ему прав на воспитание ребенка — это нормальное явление. Женщины также отмечают, что мужчины часто зарабатывают больше, а дети иногда сами предпочитают жить с отцом, если в семье хорошие отношения. Это позволяет матери заниматься собой, строить карьеру и личную жизнь, что становится для нее проще.
Многие сторонницы этого подхода приводят в пример Турцию, где при разводе дети чаще остаются с отцами, так как женщины не хотят посвящать себя исключительно домашним обязанностям.
Однако люди с более традиционными взглядами воспринимают этот тренд с тревогой. Они считают, что ребенку необходима постоянная забота матери, а дети мам-"кукушек" могут столкнуться с проблемами в будущем из-за такого воспитания.
Тренд имеет и свои негативные стороны: некоторые женщины используют его как способ мести, чтобы отец в полной мере осознал трудности воспитания детей в одиночку. В таких случаях ситуация в семье становится нестабильной и может нанести психологическую травму детям.
21:36:20 05-06-2026
ехидны потому что. единственная цель женщины в жизни - материнство. остальное мусор. а вот будет этим горе мамкам 50, тогда осознают и поймут, НО ничего не вернуть, собственных детей выбросили , и в итоге через 20 лет получим множество одиноких заброшенных стариков, потому что дети на них так же и наплюют. И будут правы по-своему. Давайте, мамки выходнянщицы, пишите сюда через 20 лет, посмеемся
02:28:12 07-06-2026
Гость (21:36:20 05-06-2026) ехидны потому что. единственная цель женщины в жизни - мате...
А в чем единственная цель мужчины по такой логике? Оставить как можно больше потомства от разных женщин? Раз уж мы начали все сводить к животным инстинктам...
21:59:56 05-06-2026
Ничего необычного, "девочки" используют детей в своих меркантильных целях, с алиментами только борода, поэтому сильного распространения такого подхода не будет
09:27:21 06-06-2026
маму не заменит никакой родственник
02:25:08 07-06-2026
Но разве не за это борятся всякие мужские организации типа "Отцов", которые "негодуют", что суды при разводе встают на сторону матерей? Вот вам как раз то, что вы хотите - равноправное родительство.