Критики считают, что разлука с матерью может негативно сказаться на психологическом состоянии детей

05 июня 2026, 18:20, ИА Амител

Отец и сын / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России набирает популярность тренд, который можно назвать "мамой выходного дня". Все больше женщин передают своих детей на постоянное проживание отцам, а сами лишь изредка навещают их, сообщает Telegram-канал Baza.

«На смену традиционным "бежевым" матерям приходят так называемые мамы-"папочки". Женщины добровольно отдают права на полную опеку отцам и ограничиваются визитами к детям только по выходным. Вместо длительных судебных разбирательств они предпочитают заключать мировые соглашения», — пишет издание.

Количество женщин, выбирающих такой подход к воспитанию детей, растет. Они утверждают, что отец может быть таким же полноценным родителем, как и мать, поэтому передача ему прав на воспитание ребенка — это нормальное явление. Женщины также отмечают, что мужчины часто зарабатывают больше, а дети иногда сами предпочитают жить с отцом, если в семье хорошие отношения. Это позволяет матери заниматься собой, строить карьеру и личную жизнь, что становится для нее проще.

Многие сторонницы этого подхода приводят в пример Турцию, где при разводе дети чаще остаются с отцами, так как женщины не хотят посвящать себя исключительно домашним обязанностям.

Однако люди с более традиционными взглядами воспринимают этот тренд с тревогой. Они считают, что ребенку необходима постоянная забота матери, а дети мам-"кукушек" могут столкнуться с проблемами в будущем из-за такого воспитания.

Тренд имеет и свои негативные стороны: некоторые женщины используют его как способ мести, чтобы отец в полной мере осознал трудности воспитания детей в одиночку. В таких случаях ситуация в семье становится нестабильной и может нанести психологическую травму детям.