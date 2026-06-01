Местные органы соцзащиты уже начали адаптировать эти меры под специфику своих регионов

01 июня 2026, 15:37, ИА Амител

Семья / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России родители могут получить налоговые вычеты на детей, размер которых зависит от количества детей. С 2026 года эти вычеты увеличатся: за первого ребенка они составят 1400 рублей, за второго — 2800 рублей, а за третьего и каждого последующего — 6000 рублей, сообщил депутат Государственной Думы Валерий Селезнев, представляющий ЛДПР, пишет РИА Новости.

«Согласно новым правилам, с 2026 года увеличатся размеры налоговых вычетов на детей: за первого ребенка будет предоставляться 1400 рублей, за второго — 2800 рублей, за третьего и каждого последующего — 6000 рублей. Кроме того, порог дохода, на который распространяются эти вычеты, будет повышен с 350 до 450 тысяч рублей в год. Этот шаг позволит семьям с двумя работающими родителями и тремя детьми значительно снижать налоговые расходы каждый месяц», — отметил Селезнев.

С 3 апреля вступил в силу закон, который защищает от взыскания долгов земельный участок, бесплатно полученный многодетной семьей, и единственный автомобиль.

Многодетные семьи имеют право на федеральную скидку 30% и более на коммунальные услуги. В некоторых регионах также предусмотрены дополнительные компенсации по взносам за капитальный ремонт.

«С 1 февраля 2026 года материнский капитал был проиндексирован на 5,6%. За первого ребенка выплата составит 728 921 рубль 90 копеек, за второго — 963 243 рубля 17 копеек, если на первого ребенка уже была получена выплата. Индексация затронет и неиспользованные средства», — отметил депутат.

Ранее семьи теряли право на единое пособие при незначительном превышении дохода над прожиточным минимумом. Однако с 22 мая правила изменились. Теперь многодетные семьи смогут сохранить ежемесячное пособие, если их доход не превышает региональный прожиточный минимум более чем на 10%. Размер пособия составляет 50% от регионального детского прожиточного минимума, что в среднем по России составляет около 9,2 тысячи рублей на ребенка. Новый закон вступил в силу с начала 2026 года, и Социальный фонд автоматически пересмотрит ранее принятые решения, направив уведомления на портал "Госуслуги", рассказал Селезнев.

«Периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет учитываются в страховом стаже родителей, но общая продолжительность этого стажа не должна превышать шесть лет. Многодетные родители имеют право на досрочную пенсию: матери с тремя и более детьми, отцы с пятью и более детьми, а также при воспитании ребенка-инвалида (при наличии необходимого стажа)», — пояснил парламентарий.

Кроме того, многодетные семьи могут рассчитывать на бесплатное горячее питание для детей в школе, заключил он.