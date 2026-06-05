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В России предложили ввести гибкий график работы для многодетных родителей на летний период

Особое внимание уделено летнему периоду: когда школы и детсады закрыты, родителям сложно организовать присмотр за детьми

05 июня 2026, 15:00, ИА Амител

Многодетная мать / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Многодетная мать / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

На ПМЭФ-2026 Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, выдвинул инициативу о введении гибкого графика работы для многодетных родителей на время летних каникул детей, пишет РИА Новости.

Гриб подчеркнул, что в этот период, когда образовательные учреждения закрыты, а не все семьи могут обеспечить присмотр за детьми, важно закрепить на законодательном уровне право родителей на гибкий график.

«Детские лагеря не всегда могут занять детей на все лето, а не каждая семья имеет возможность рассчитывать на помощь близких», — добавил он.

Гриб также обратил внимание на проблему отсутствия присмотра за детьми, когда родители заняты на работе, что создает серьезные риски. Поэтому он считает необходимым законодательно закрепить возможность гибкого графика работы для родителей.

Ранее депутат напомнил, кто имеет право на первоочередное зачисление в школьные летние лагеря.

Семья / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Работа Многодетные семьи
       

Комментарии 3

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Гость

19:44:11 05-06-2026

Он реально больной. Несёт чушь каждый день.

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Гость

07:58:57 06-06-2026

Специально что ли так делает, чтобы к многодетным кроме отвращения никаких чувств не было?

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Гость

00:20:10 07-06-2026

Тогда законодательно нужно составить перечень профессий, где не работают подобные статьи. Например военный, космонавт, медик, водитель... да почти все кроме блогеров и депутатов

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