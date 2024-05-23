Выпускники начали сдавать первые экзамены

В Барнауле их почти 3,5 тысячи человек

23 мая 2024, 09:40, ИА Амител

Выпускница на экзамене / Фото: пресс-служба мэрии

Выпускники 11-х классов начали сдавать ЕГЭ в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

ЕГЭ по русскому языку пройдет 28 мая, по профильной и базовой математике – 31 мая, 4 июня – по обществознанию и физике, 7 и 8 июня – по информатике, иностранным языкам (устная часть), 11 июня – по биологии, истории, иностранным языкам (письменная часть).

Также предусмотрены резервные дни:

физика, география, обществознание, литература – 13 июня;

русский язык – 17 июня;

история, химия, иностранные языки (устная часть) – 18 июня;

биология, иностранные языки (письменная часть), информатика – 19 июня;

математика (профильный и базовый уровень) – 20 июня;

резервный день по всем предметам – 21 июня.

Всего в Барнауле экзамены сдают около 3,5 тысячи человек в 19 различных пунктах.