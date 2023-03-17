Взрыв газа произошёл в многоэтажном жилом доме в Башкирии

Из двух подъездов эвакуировано 63 человека, из них 14 детей

17 марта 2023, 12:28, ИА Амител

В Нефтекамске рано утром 17 марта произошёл взрыв газа в жилом доме, сообщает в своём Telegram-канале республиканское МЧС.

По данным ведомства, в результате хлопка газовоздушной смеси в подъезде осыпалась штукатурка. Видимых нарушений целостности конструкций дома нет, угрозы обрушения тоже нет.

"Пострадавших нет. Из двух подъездов эвакуировано 63 человека, из них 14 детей. Подготовлен пункт временного размещения", – рассказали в МЧС.

Как уточняет республиканская прокуратура, инцидент произошёл в однокомнатной квартире на девятом этаже. В момент происшествия в помещении никого не было.

"Устанавливаются причины произошедшего. Будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования", – указали в надзорном ведомстве.

Ранее в Чите в результате взрыва газа обрушилось два этажа пятиэтажного дома.