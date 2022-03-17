Изморозь и туман. О погоде в Алтайском крае 18 марта
Местами ожидаются порывы северного ветра до 14 м/с
18 марта 2022, 02:01
От -2 до -7 градусов ожидается температура воздуха в Алтайском крае 16 марта. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, преимущественно без осадков, местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле — от -2 до -4 градусов. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.
Комментарии
Новости партнеров