Изморозь и туман. О погоде в Алтайском крае 18 марта

От -2 до -7 градусов ожидается температура воздуха в Алтайском крае 16 марта. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, преимущественно без осадков, местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле — от -2 до -4 градусов. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.