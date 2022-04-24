Лето возвращается. О погоде в Алтайском крае 25 апреля

Потепление ожидается в Алтайском крае днём 25 апреля. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, после холодных выходных температура воздуха увеличится до +9...+14 градусов.

День пройдёт без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ожидается от +9 до +11 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с