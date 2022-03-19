Местами до +3. О погоде в Алтайском крае 20 марта

Температура от -2 до -7 градусов ожидается в среднем в Алтайском крае днём 20 марта. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами воздух может прогреться до +3 градусов.

Преимущественно без осадков. Местами по северу небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -2 до -4 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.