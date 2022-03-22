Метели и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 23 марта

Мокрый снег ожидается в Алтайском крае днем 23 марта. Как сообщает региональный Гидрометцентр, утром местами ожидаются метели.

По прогнозу синоптиков, дневная температура составит от -4 до +1 градуса. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 14-19 м/с.

В Барнауле от 0 до -2 градусов. Небольшой мокрый снег, утром метель, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с.