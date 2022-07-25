В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

Синоптики передали штормовое предупреждение об аномальной жаре в Алтайском крае. Согласно данным регионального Гидрометцентра, жара с максимальными температурами от +30 градусов ожидается с 26 по 30 июля.

При этом ощутимых осадков в регионе не ожидается до воскресенья — лишь 28 июля в западных районах Алтайского края возможны кратковременные дожди и грозы.

Также с 26 по 29 июля в отдельных районах Алтайского края сохранится повышенная пожароопасность, а в Угловском районе — чрезвычайная пожароопасность.