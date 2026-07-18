Wildberries может не заплатить за утраченный товар во время ударов БПЛА
Пожар на логистическом комплексе произошел 18 июля
18 июля 2026, 20:00, ИА Амител
Беспилотники ВСУ атаковали логистические комплексы RWB (Wildberries и Russ) в Тамбовской и Московской областях. Однако маркетплейс может не понести ответственности за утерянный товар, пишет vc.ru.
Многомиллиардный ущерб
7 июля этого года компания подписала новую оферту № 98. В разделе 11.3 "Компенсация утраченных и поврежденных товаров" (на странице 47) появился новый подпункт 6 в пункте 11.3.4.1 — это первая версия документа за первую половину 2026 года, где вообще упоминаются БПЛА.
«Wildberries освобождается от ответственности за неисполнение обязанностей, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, к которым отнесены любые последствия применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружений, военной техники, летательных аппаратов (включая БПЛА), средств поражения, боеприпасов и их частей, а также обстрелов и взрывов», — написано в документе.
Отдельно оговорено: сюда попадают даже объекты, которые считаются нейтрализованными, несмотря на официальные акты об отсутствии взрывоопасных предметов на территории.
Если раньше форс-мажор можно было оспаривать в каждом конкретном случае, поскольку понятие оставалось открытым, то теперь продавец подписывается под готовой формулировкой, а не под абстрактным термином. И оспорить это в суде будет сложнее.
Как заявили в Wildberries, изменения носят уточняющий характер и направлены на конкретизацию положений о форс-мажоре. Детализация подобных рисков, по словам представителей компании, — общепринятая рыночная и правоприменительная практика, которую используют разные предприятия. Она нужна для того, чтобы заранее определить порядок действий сторон при чрезвычайных обстоятельствах. При этом речь не идет о появлении новых оснований для освобождения от ответственности.
На вопрос, что делать продавцам, если их товар на складе или в пункте выдачи будет утрачен после подобного удара, в компании не ответили.
Комментарий гендиректора Wildberries
Как заявила основательница маркетплейса и его гендиректор Татьяна Ким в своем телеграм-канале, компания совместно с компетентными органами продолжает устранять последствия атаки.
«Товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время», — написала она.
По ее словам, маркетплейс готов ответить на все вопросы и оказать необходимую помощь. Исполнителей призвали связаться с компанией через WB JOB.
Запланированные поставки можно отгрузить на другие склады компании, добавила Татьяна Ким. Вся актуальная информация оперативно появляется в официальных каналах для продавцов.
20:12:33 18-07-2026
Всё логично.
22:19:30 18-07-2026
Вежливый Человек (20:12:33 18-07-2026) Всё логично....
Слушай, дед а кто во всей этой движухе виноват-то??? В солдатиков человек в детстве не наигрался! А вы свои жизни ни в копейку не цените!
08:24:16 19-07-2026
Гость (22:19:30 18-07-2026) Слушай, дед а кто во всей этой движухе виноват-то??? В с... Зачем мне такой дед, если вчера было лучше, чем сегодня, а завтра будет хуже, чем сегодня.
12:32:20 19-07-2026
Гость (08:24:16 19-07-2026) Зачем мне такой дед, если вчера было лучше, чем сегодня, а з... другого деда нет. 26 лет терпим
15:44:51 19-07-2026
Гость (22:19:30 18-07-2026) Слушай, дед а кто во всей этой движухе виноват-то??? В с... Первопричина - те, кто развалил Югославию, бомбил Ирак, Иран, Ливию, Сирию, и организовали перевороты в десятках стран. Хотели и Украину прикарманить и, заодно, Россию потеснить.
Путину пришлось защищаться. Его мера вынужденная. Если вы живете в мире теоретического светлоликого запада - снимите розовые очки.
10:16:33 19-07-2026
7 июля этого года компания подписала новую оферту № 98. В разделе 11.3 "Компенсация утраченных и поврежденных товаров" (на странице 47) появился новый подпункт 6 в пункте 11.3.4.1 — это первая версия документа за первую половину 2026 года, где вообще упоминаются БПЛА.////////
Какая предусмотрительная Ким, прямо Ванга и Мессинг в одном флаконе! Только сняла с себя ответственность - через 10 дней - бах- прилетели беспилотники! Ещё интересно, почему название и вывески организации не русские?
11:02:41 19-07-2026
Гость (10:16:33 19-07-2026) 7 июля этого года компания подписала новую оферту № 98. В ра... Точно! А мне ещё интересно, как определить, что товар сгорел, в не перемещен куда-нибудь.
19:17:46 19-07-2026
ну и все-на Валдберисе не покупаем ниче...