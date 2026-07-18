Пожар на логистическом комплексе произошел 18 июля

18 июля 2026, 20:00, ИА Амител

Пункт Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Беспилотники ВСУ атаковали логистические комплексы RWB (Wildberries и Russ) в Тамбовской и Московской областях. Однако маркетплейс может не понести ответственности за утерянный товар, пишет vc.ru.

Многомиллиардный ущерб

7 июля этого года компания подписала новую оферту № 98. В разделе 11.3 "Компенсация утраченных и поврежденных товаров" (на странице 47) появился новый подпункт 6 в пункте 11.3.4.1 — это первая версия документа за первую половину 2026 года, где вообще упоминаются БПЛА.

«Wildberries освобождается от ответственности за неисполнение обязанностей, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, к которым отнесены любые последствия применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружений, военной техники, летательных аппаратов (включая БПЛА), средств поражения, боеприпасов и их частей, а также обстрелов и взрывов», — написано в документе.

Отдельно оговорено: сюда попадают даже объекты, которые считаются нейтрализованными, несмотря на официальные акты об отсутствии взрывоопасных предметов на территории.

Если раньше форс-мажор можно было оспаривать в каждом конкретном случае, поскольку понятие оставалось открытым, то теперь продавец подписывается под готовой формулировкой, а не под абстрактным термином. И оспорить это в суде будет сложнее.

Как заявили в Wildberries, изменения носят уточняющий характер и направлены на конкретизацию положений о форс-мажоре. Детализация подобных рисков, по словам представителей компании, — общепринятая рыночная и правоприменительная практика, которую используют разные предприятия. Она нужна для того, чтобы заранее определить порядок действий сторон при чрезвычайных обстоятельствах. При этом речь не идет о появлении новых оснований для освобождения от ответственности.

На вопрос, что делать продавцам, если их товар на складе или в пункте выдачи будет утрачен после подобного удара, в компании не ответили.

Комментарий гендиректора Wildberries

Как заявила основательница маркетплейса и его гендиректор Татьяна Ким в своем телеграм-канале, компания совместно с компетентными органами продолжает устранять последствия атаки.

«Товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время», — написала она.

По ее словам, маркетплейс готов ответить на все вопросы и оказать необходимую помощь. Исполнителей призвали связаться с компанией через WB JOB.

Запланированные поставки можно отгрузить на другие склады компании, добавила Татьяна Ким. Вся актуальная информация оперативно появляется в официальных каналах для продавцов.